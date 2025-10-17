В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в Украине

На сегодняшний день нельзя сказать, что в Украине на 100% выполняются мобилизационные действия. Не хватает людей для того, чтобы формировать резервы. Об этом заявил журналисту УНН нардеп, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Оценка мобилизации в Украине

Я не могу сказать, что на сегодняшний день на 100% выполняются мобилизационные действия. У нас такая синусоида, когда в какие-то месяцы несколько лучше количество, в другие месяцы несколько ниже количество тех людей, которые мобилизуются. Из того, что говорит наше Министерство обороны – этого хватает для того, чтобы пополнять потери, которые мы имеем, но формировать резервы, к сожалению, мы пока не можем, этого недостаточно для того, чтобы формировать полноценные резервы - рассказал Чернев.

Противодействие насилию во время мобилизации

Чернев прокомментировал случаи применения физического насилия работниками ТЦК во время мобилизации.

Все должно быть в рамках закона 100%. Мы стараемся бороться с этим. Усиливали ответственность в том числе ТЦК, мы против "бусификации", наш комитет проводил несколько раз заседания, чтобы как-то все же уменьшить именно такое влияние, физические средства по мобилизации. К сожалению, эксцессы происходят. Этим должны заниматься правоохранительные органы, делать выводы - заявил Чернев.

Правоохранители разоблачили многочисленные коррупционные схемы во время мобилизации: детали

Проблемы с ТЦК и мобилизацией

В марте омбудсмен Лубинец Дмитрий сообщал, что в 2025 году возросло количество обращений и освещенных в медиа случаев нарушений прав во время мобилизационных мероприятий со стороны работников ТЦК. И тенденция сохраняется.

Он рассказывал, что за 2,5 месяца они получили более 40 индивидуальных обращений относительно нарушений на Харьковщине: недопуск адвокатов, применение силы, оружия и других спецсредств, непринятие документов и другие нарушения.

В 2024 году Офис Омбудсмена получил 1560 обращений от граждан, которые считали, что их права нарушаются ТЦК и СП.

Недавно в сетях разгорелся скандал вокруг условий пребывания мобилизованных на распределительном центре в районе ДВРЗ (Дарницкий вагоноремонтный завод – ред.) в Киеве. Блогер Рамина Эсхакзай обнародовала фото, где мобилизованные находятся в антисанитарных условиях.

В Киевском городском ТЦК назвали эту информацию "искаженной" и опровергли наличие проблем.

В марте этого года ВР приняла в первом чтении законопроект №12442 об уголовной ответственности за нарушение правил мобилизации и медосмотра для руководителей ТЦК, глав и членов ВВК.

С 1 сентября военнослужащие ТЦК обязаны использовать боди-камеры во время оповещения граждан. За почти две недели камеры уже зафиксировали ряд правонарушений, а соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы.

В сентябре этого года министр обороны Денис Шмыгаль в интервью Sky News заявлял, что за последние 12 месяцев является абсолютно стабильным и имеет тенденцию к росту.

Кроме того, Шмыгаль утверждал, что большинство украинцев сознательно реагируют и приходят в ТЦК после получения повестки. По его словам, несмотря на скандальные случаи, которые активно подсвечивают россияне, мобилизация остается критически важным элементом для обороны Украины.