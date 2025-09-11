Рівень мобілізації в Україні за останній рік абсолютно стабільний і має тенденцію до зростання - Шмигаль
Київ • УНН
Рівень мобілізації в Україні є достатнім для відновлення особового складу та створення резервів. росія також покриває свої втрати, які в п'ять разів більші за українські.
Рівень мобілізації в Україні наразі є достатнім для відновлення кількості особового складу і створення резервів. Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль в інтерв’ю Sky News, пише УНН.
Рівень мобілізації в Україні за останні 12 місяців є абсолютно стабільним і має тенденцію до зростання, і ми мобілізували всю необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі наші втрати і сформувати невеликі резерви
Водночас Шмигаль зазначив, що росія також покриває свої втрати, незважаючи на те, що вони в п’ять разів більші за українські. Міністр підкреслив, що з початку війни РФ втратила близько мільйона осіб, половина з яких загинула, і продовжує вести бойові дії, не рахуючи кількість втрачених.
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур09.09.25, 09:31 • 41907 переглядiв