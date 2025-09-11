Уровень мобилизации в Украине за последний год абсолютно стабилен и имеет тенденцию к росту - Шмыгаль

Уровень мобилизации в Украине сейчас достаточен для восстановления численности личного состава и создания резервов. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в интервью Sky News, пишет УНН.

Уровень мобилизации в Украине за последние 12 месяцев абсолютно стабилен и имеет тенденцию к росту, и мы мобилизовали все необходимое количество личного состава, чтобы покрыть все наши потери и сформировать небольшие резервы