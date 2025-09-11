$41.210.09
Уровень мобилизации в Украине за последний год абсолютно стабилен и имеет тенденцию к росту - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Уровень мобилизации в Украине достаточен для восстановления личного состава и создания резервов. россия также покрывает свои потери, которые в пять раз больше украинских.

Уровень мобилизации в Украине за последний год абсолютно стабилен и имеет тенденцию к росту - Шмыгаль

Уровень мобилизации в Украине сейчас достаточен для восстановления численности личного состава и создания резервов. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в интервью Sky News, пишет УНН.

Уровень мобилизации в Украине за последние 12 месяцев абсолютно стабилен и имеет тенденцию к росту, и мы мобилизовали все необходимое количество личного состава, чтобы покрыть все наши потери и сформировать небольшие резервы

- сообщил Шмыгаль.

В то же время Шмыгаль отметил, что россия также покрывает свои потери, несмотря на то, что они в пять раз больше украинских. Министр подчеркнул, что с начала войны РФ потеряла около миллиона человек, половина из которых погибла, и продолжает вести боевые действия, не считая количество потерянных.

Ольга Розгон

