Рада в 17-й раз продлила военное положение

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Верховная Рада Украины приняла Закон, которым утвердила Указ Президента о продлении срока действия военного положения. Оно продлено с 5 ноября 2025 года на 90 суток.

Рада в 17-й раз продлила военное положение

Верховная Рада продлила действие военного положения еще на 90 дней, начиная с 5 ноября текущего года. Об этом говорится в сообщении Верховной Рады Украины, пишет УНН.

Верховная Рада Украины приняла Закон, которым утвердила соответствующий Указ Президента Украины о продлении срока действия военного положения в Украине (реестр. № 14128)

- говорится в сообщении.

Продление действия военного положения произойдет с 5 ноября 2025 года сроком на 90 суток.

Дополнение

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский предлагал продлить действие военного положения и мобилизации еще на 90 дней, начиная с 5 ноября текущего года.

Нардеп, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявлял, что нельзя сказать, что в Украине на 100% выполняются мобилизационные действия. Не хватает людей для того, чтобы формировать резервы.

Анна Мурашко

ОбществоПолитика
Мобилизация
Военное положение
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина