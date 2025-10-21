Рада в 17-й раз продлила военное положение

Верховная Рада продлила действие военного положения еще на 90 дней, начиная с 5 ноября текущего года. Об этом говорится в сообщении Верховной Рады Украины, пишет УНН.

Верховная Рада Украины приняла Закон, которым утвердила соответствующий Указ Президента Украины о продлении срока действия военного положения в Украине (реестр. № 14128) - говорится в сообщении.

Продление действия военного положения произойдет с 5 ноября 2025 года сроком на 90 суток.

Дополнение

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский предлагал продлить действие военного положения и мобилизации еще на 90 дней, начиная с 5 ноября текущего года.

Нардеп, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявлял, что нельзя сказать, что в Украине на 100% выполняются мобилизационные действия. Не хватает людей для того, чтобы формировать резервы.