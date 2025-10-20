Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський запропонував продовжити дію воєнного стану та мобілізації на 90 днів з 5 листопада. Відповідні законопроекти № 14128 та № 14129 вже подані до Верховної Ради.
Деталі
Законопроект № 14128 передбачає продовження строку дії воєнного стану, а законопроект № 14129 передбачає продовження строку проведення загальної мобілізації.
Водночас народний депутат України Ярослав Желєзняк повідомив в Telegram, що ці законопроекти будуть розглянуті у парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки і вже у вівторок, 21 жовтня, будуть схвалені у сесійному залі Верховної Ради України.
