$41.730.10
48.760.24
ukenru
08:37 • 2416 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 12928 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 5956 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
07:13 • 12416 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
04:24 • 16838 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 22368 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 61758 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 96173 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 52908 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 47228 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3м/с
77%
749мм
Популярные новости
"Я ему ноги сломаю": румынский депутат публично пригрозила Зеленскому20 октября, 00:21 • 28015 просмотра
Отдам даром: в Берлине хотят повысить штрафы за выставленные на улице вещи20 октября, 00:48 • 13425 просмотра
Папа Лев XIV канонизировал первых святых из Венесуэлы: кто вошел в лик святыхPhoto20 октября, 01:06 • 9852 просмотра
В Египте нашли 4400-летнюю розовую дверь, которую невозможно открыть: подробности20 октября, 01:54 • 22329 просмотра
В Сумской области из-за обстрелов РФ повреждена железная дорога: задерживаются поезда04:49 • 18643 просмотра
публикации
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления08:22 • 12902 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto08:14 • 9516 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 96163 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 63859 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 142926 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Эмманюэль Макрон
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 51514 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 54392 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 73324 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 72346 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 98628 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Financial Times
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс

Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде

Киев • УНН

 • 5960 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить действие военного положения и мобилизации на 90 дней с 5 ноября. Соответствующие законопроекты № 14128 и № 14129 уже поданы в Верховную Раду.

Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить действие военного положения и мобилизации еще на 90 дней, начиная с 5 ноября текущего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующие законопроекты на сайте Верховной Рады Украины.

Детали

Законопроект № 14128 предусматривает продление срока действия военного положения, а законопроект № 14129 предусматривает продление срока проведения всеобщей мобилизации.

В то же время народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил в Telegram, что эти законопроекты будут рассмотрены в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и уже во вторник, 21 октября, будут одобрены в сессионном зале Верховной Рады Украины.

Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях14.10.25, 14:53 • 60945 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина