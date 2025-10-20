Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить действие военного положения и мобилизации еще на 90 дней, начиная с 5 ноября текущего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующие законопроекты на сайте Верховной Рады Украины.
Детали
Законопроект № 14128 предусматривает продление срока действия военного положения, а законопроект № 14129 предусматривает продление срока проведения всеобщей мобилизации.
В то же время народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил в Telegram, что эти законопроекты будут рассмотрены в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и уже во вторник, 21 октября, будут одобрены в сессионном зале Верховной Рады Украины.
