Новий порядок оформлення відстрочок від мобілізації: 720 тисяч продовжено автоматично

Сьогодні в Україні набув чинності новий порядок оформлення і продовження відстрочок від мобілізації. Понад 720 тисяч відстрочок вже продовжено без додаткових дій з боку людини, адже всі потрібні дані вже є в державних реєстрах - повідомив Шмигаль.

За його словами, більше 80% звернень подаються через застосунок Резерв+, без довідок і особистих візитів.

А ті, хто оформляє паперові документи, тепер звертаються не до ТЦК, а до ЦНАПів. Лише сьогодні ЦНАПи прийняли майже 4000 заяв. Якщо маєте можливість — оформлюйте відстрочку саме через Резерв+. Це швидше та зручніше - резюмував Шмигаль.

