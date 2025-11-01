Новий порядок оформлення відстрочок від мобілізації: 720 тисяч продовжено автоматично
Київ • УНН
В Україні набув чинності новий порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Понад 720 тисяч відстрочок продовжено автоматично, більшість звернень подається через Резерв+.
В Україні набув чинності новий порядок оформлення і продовження відстрочок від мобілізації. Понад 720 тисяч відстрочок вже продовжено без додаткових дій з боку людини. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає УНН.
Сьогодні в Україні набув чинності новий порядок оформлення і продовження відстрочок від мобілізації. Понад 720 тисяч відстрочок вже продовжено без додаткових дій з боку людини, адже всі потрібні дані вже є в державних реєстрах
За його словами, більше 80% звернень подаються через застосунок Резерв+, без довідок і особистих візитів.
А ті, хто оформляє паперові документи, тепер звертаються не до ТЦК, а до ЦНАПів. Лише сьогодні ЦНАПи прийняли майже 4000 заяв. Якщо маєте можливість — оформлюйте відстрочку саме через Резерв+. Це швидше та зручніше
