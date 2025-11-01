$42.080.01
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
14:06 • 15837 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 25985 перегляди
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 45856 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологині
1 листопада, 06:00 • 43977 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 37415 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 51336 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 42229 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 36959 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36398 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Новий порядок оформлення відстрочок від мобілізації: 720 тисяч продовжено автоматично

Київ • УНН

 • 694 перегляди

В Україні набув чинності новий порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Понад 720 тисяч відстрочок продовжено автоматично, більшість звернень подається через Резерв+.

Новий порядок оформлення відстрочок від мобілізації: 720 тисяч продовжено автоматично

В Україні набув чинності новий порядок оформлення і продовження відстрочок від мобілізації. Понад 720 тисяч відстрочок вже продовжено без додаткових дій з боку людини. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає УНН.

Сьогодні в Україні набув чинності новий порядок оформлення і продовження відстрочок від мобілізації. Понад 720 тисяч відстрочок вже продовжено без додаткових дій з боку людини, адже всі потрібні дані вже є в державних реєстрах 

- повідомив Шмигаль.

За його словами, більше 80% звернень подаються через застосунок Резерв+, без довідок і особистих візитів.

А ті, хто оформляє паперові документи, тепер звертаються не до ТЦК, а до ЦНАПів. Лише сьогодні ЦНАПи прийняли майже 4000 заяв. Якщо маєте можливість — оформлюйте відстрочку саме через Резерв+. Це швидше та зручніше 

- резюмував Шмигаль.

Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 01.11.25, 08:00 • 43977 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоТехнології
Мобілізація
ТЦК та СП
Україна
Денис Шмигаль