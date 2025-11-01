Новый порядок оформления отсрочек от мобилизации: 720 тысяч продлены автоматически

В Украине вступил в силу новый порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации. Более 720 тысяч отсрочек уже продлены без дополнительных действий со стороны человека. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Сегодня в Украине вступил в силу новый порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации. Более 720 тысяч отсрочек уже продлены без дополнительных действий со стороны человека, ведь все необходимые данные уже есть в государственных реестрах - сообщил Шмыгаль.

По его словам, более 80% обращений подаются через приложение Резерв+, без справок и личных визитов.

А те, кто оформляет бумажные документы, теперь обращаются не в ТЦК, а в ЦНАПы. Только сегодня ЦНАПы приняли почти 4000 заявлений. Если есть возможность — оформляйте отсрочку именно через Резерв+. Это быстрее и удобнее - резюмировал Шмыгаль.

Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября