Підтримка мобільного зв'язку під час блекаутів: Кабмін ухвалив важливу постанову

$42.300.10
48.950.00
ukenru
Ексклюзив
15:25 • 3448 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
14:27 • 12000 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 10542 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 14504 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 12137 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53 • 11280 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 15537 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 11205 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 11170 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20 • 13742 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
79%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 21712 перегляди
Боснія і Герцеговина не дозволила літаку глави МЗС Угорщини приземлитися: стала відома причина27 листопада, 06:53 • 10688 перегляди
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер27 листопада, 07:34 • 11815 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto27 листопада, 09:33 • 21120 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 17796 перегляди
Публікації
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30 • 2548 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
15:25 • 3464 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27 • 12009 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12 • 14509 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 10037 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Олександр Сирський
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Покровськ
Китай
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 21764 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 45490 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 79210 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 95028 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 94638 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
TikTok
Boeing Starliner

Підтримка мобільного зв'язку під час блекаутів: Кабмін ухвалив важливу постанову

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє місцевій владі та комунальним підприємствам офіційно підтримувати мобільний зв'язок під час блекаутів. Це дозволить громадам підключати мобільні мережі до своїх генераторів та надавати людей для їх обслуговування.

Підтримка мобільного зв'язку під час блекаутів: Кабмін ухвалив важливу постанову
Фото: Міністерство цифрової трансформації України

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що дозволяє місцевій владі та комунальним підприємствам офіційно підтримувати мобільний зв’язок під час блекаутів. Про це повідомив в Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

Як зазначив міністр, під час масштабних знеструмлень мобільним операторам необхідно обслуговувати одночасно майже 35 тисяч базових станцій по країні. Тепер громади отримають право забезпечувати стабільний зв’язок разом з операторами.

Новий механізм працюватиме наступним чином:

  • Живлення базових станцій: громади зможуть під’єднувати мобільні мережі до вільних потужностей своїх комунальних генераторів;
    • Підтримка генераторів: місцева влада може надавати людей для обслуговування генераторів, які належать операторам;
      • Надання майданчиків: громади дозволятимуть швидко встановлювати генератори на комунальних об’єктах без зайвої бюрократії.

        Громади отримають стабільний зв’язок і компенсацію витрат на пальне, ремонт та обслуговування. Оператори - додаткову логістичну підтримку там, де вона найбільш потрібна

        - заявив Федоров.

        Він додав, що жодних додаткових ліцензій не потрібно.

        Нагадаємо

        Раніше УНН повідомляв, що Володимир Зеленський підписав закон, який установлює чіткі вимоги до якості зв’язку та вдосконалює механізм національного роумінгу.

        Євген Устименко

        СуспільствоПолітикаТехнології
        Техніка
        Енергетика
        Кабінет Міністрів України
        Відключення світла
        Блекаут 
        Електроенергія
        Михайло Федоров
        Володимир Зеленський
        Україна