Поддержка мобильной связи во время блэкаутов: Кабмин принял важное постановление
Киев • УНН
Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволяет местным властям и коммунальным предприятиям официально поддерживать мобильную связь во время блэкаутов. Это позволит общинам подключать мобильные сети к своим генераторам и предоставлять людей для их обслуживания.
Кабинет министров Украины принял постановление, позволяющее местным властям и коммунальным предприятиям официально поддерживать мобильную связь во время блэкаутов. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Как отметил министр, во время масштабных обесточиваний мобильным операторам необходимо обслуживать одновременно почти 35 тысяч базовых станций по стране. Теперь общины получат право обеспечивать стабильную связь вместе с операторами.
Новый механизм будет работать следующим образом:
- Питание базовых станций: общины смогут подключать мобильные сети к свободным мощностям своих коммунальных генераторов;
- Поддержка генераторов: местные власти могут предоставлять людей для обслуживания генераторов, принадлежащих операторам;
- Предоставление площадок: общины будут разрешать быстро устанавливать генераторы на коммунальных объектах без лишней бюрократии.
Общины получат стабильную связь и компенсацию затрат на топливо, ремонт и обслуживание. Операторы - дополнительную логистическую поддержку там, где она наиболее нужна
Он добавил, что никаких дополнительных лицензий не требуется.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий четкие требования к качеству связи и совершенствующий механизм национального роуминга.