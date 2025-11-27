Поддержка мобильной связи во время блэкаутов: Кабмин принял важное постановление

Кабинет министров Украины принял постановление, позволяющее местным властям и коммунальным предприятиям официально поддерживать мобильную связь во время блэкаутов. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Как отметил министр, во время масштабных обесточиваний мобильным операторам необходимо обслуживать одновременно почти 35 тысяч базовых станций по стране. Теперь общины получат право обеспечивать стабильную связь вместе с операторами.

Новый механизм будет работать следующим образом:

Общины получат стабильную связь и компенсацию затрат на топливо, ремонт и обслуживание. Операторы - дополнительную логистическую поддержку там, где она наиболее нужна