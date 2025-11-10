У рф заявили про атаку морських дронів у Туапсе: що відомо
Київ • УНН
Вночі морські дрони атакували Туапсе, ймовірно, пошкодивши один із причалів. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, а режим дронової небезпеки тривав майже 8 годин.
У рф заявили про атаку морських дронів у Туапсе, повідомили російська влада та телеграм-канали, пише УНН.
Деталі
"Уночі морські дрони атакували Туапсе, імовірно, пошкоджено один із причалів", - пише ASTRA.
Місцеві жителі, як повідомляється, писали про вибухи у місті, режим дронової небезпеки тривав майже 8 годин. Глава туапсинського муніципального округу Краснодарського краю сергій бойко повідомив у телеграм-каналі про відміну загрози атаки безекіпажних катерів (БЕК) та безпілотників лише о 8-й ранку за московським часом. При цьому, як зауважує ASTRA, він відредагував своє початкове повідомлення, прибравши звідти інформацію про БЕК, але вона залишилася в телеграм-каналі оперативного штабу по краснодарському краю.
"В акваторії Чорного моря в районі Туапсе нейтралізували чотири БЕК. Один із безекіпажних катерів здетонував поблизу берегової лінії. Ударна хвиля пошкодила скління на другому поверсі двоповерхового будинку, гараж та ангар. Внаслідок пригоди постраждалих немає. На місці працюють спеціальні та екстрені служби", - повідомили в оперштабі по краснодарському краю.
Телеграм-канал Exilenova опублікував відео очевидця, за даними Dnipro Osint, морський дрон потрапив у район причалу 167.
Росвлада наслідки атаки не коментувала. Міноборони рф заявляло про 7 збитих БПЛА над акваторією Чорного моря.
