В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
В рф заявили об атаке морских дронов в Туапсе: что известно

Киев

Ночью морские дроны атаковали Туапсе, вероятно, повредив один из причалов. Местные жители сообщали о взрывах, а режим дроновой опасности длился почти 8 часов.

В рф заявили об атаке морских дронов в Туапсе: что известно

В рф заявили об атаке морских дронов в Туапсе, сообщили российские власти и телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

"Ночью морские дроны атаковали Туапсе, предположительно, поврежден один из причалов", - пишет ASTRA.

Местные жители, как сообщается, писали о взрывах в городе, режим дроновой опасности длился почти 8 часов. Глава туапсинского муниципального округа краснодарского края Сергей Бойко сообщил в телеграм-канале об отмене угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК) и беспилотников только в 8 утра по московскому времени. При этом, как отмечает ASTRA, он отредактировал свое первоначальное сообщение, убрав оттуда информацию о БЭК, но она осталась в телеграм-канале оперативного штаба по краснодарскому краю.

"В акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре БЭК. Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и ангар. В результате происшествия пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы", - сообщили в оперштабе по краснодарскому краю.

Телеграм-канал Exilenova опубликовал видео очевидца, по данным Dnipro Osint, морской дрон попал в район причала 167.

Российские власти последствия атаки не комментировали. Минобороны рф заявляло о 7 сбитых БПЛА над акваторией Черного моря.

Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters05.11.25, 12:59 • 18882 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Техника
Воздушная тревога
Социальная сеть
Война в Украине
Черное море