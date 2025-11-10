В рф заявили об атаке морских дронов в Туапсе: что известно

В рф заявили об атаке морских дронов в Туапсе, сообщили российские власти и телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

"Ночью морские дроны атаковали Туапсе, предположительно, поврежден один из причалов", - пишет ASTRA.

Местные жители, как сообщается, писали о взрывах в городе, режим дроновой опасности длился почти 8 часов. Глава туапсинского муниципального округа краснодарского края Сергей Бойко сообщил в телеграм-канале об отмене угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК) и беспилотников только в 8 утра по московскому времени. При этом, как отмечает ASTRA, он отредактировал свое первоначальное сообщение, убрав оттуда информацию о БЭК, но она осталась в телеграм-канале оперативного штаба по краснодарскому краю.

"В акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре БЭК. Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и ангар. В результате происшествия пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы", - сообщили в оперштабе по краснодарскому краю.

Телеграм-канал Exilenova опубликовал видео очевидца, по данным Dnipro Osint, морской дрон попал в район причала 167.

Российские власти последствия атаки не комментировали. Минобороны рф заявляло о 7 сбитых БПЛА над акваторией Черного моря.

Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters