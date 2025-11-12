$41.960.02
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14 • 44706 просмотра
В среду графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57 • 49050 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 75132 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 42784 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 64066 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 51980 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 23698 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 25443 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции

Киев • УНН

 • 13530 просмотра

Сегодня утром состоялось внеочередное заседание правительства, на котором Германа Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции. Исполнение обязанностей возложили на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.

Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции

Правительство отстранило от должности министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего пост министра энергетики, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в среду в Telegram, пишет УНН.

Сегодня утром провели внеочередное заседание правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции

- написала Свириденко в соцсетях.

По словам Премьера, "решением правительства возложили исполнение обязанностей министра на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак".

Реакция Галущенко

"Говорил с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Полностью согласен: нужно принять политическое решение, а уже потом разбираться со всеми деталями. Не держусь за должность министра и не буду держаться. Считаю, что отстранение на время расследования - это цивилизованный и правильный сценарий", - написал Галущенко в Facebook.

И добавил: "Буду защищать себя в юридической плоскости и доказывать свою позицию".

Напомним

Ранее в Верховную Раду Украины подали заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Это произошло на фоне того, как 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

Масштабная коррупция в энергетике: Миндичу и еще шести фигурантам сообщили о подозрении11.11.25, 14:14 • 2176 просмотров

Юлия Шрамко

