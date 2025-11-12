Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
Сегодня утром состоялось внеочередное заседание правительства, на котором Германа Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции. Исполнение обязанностей возложили на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.
Правительство отстранило от должности министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего пост министра энергетики, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в среду в Telegram, пишет УНН.
Сегодня утром провели внеочередное заседание правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции
По словам Премьера, "решением правительства возложили исполнение обязанностей министра на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак".
Реакция Галущенко
"Говорил с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Полностью согласен: нужно принять политическое решение, а уже потом разбираться со всеми деталями. Не держусь за должность министра и не буду держаться. Считаю, что отстранение на время расследования - это цивилизованный и правильный сценарий", - написал Галущенко в Facebook.
И добавил: "Буду защищать себя в юридической плоскости и доказывать свою позицию".
Напомним
Ранее в Верховную Раду Украины подали заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко.
Это произошло на фоне того, как 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
