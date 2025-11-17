Залужный, Билецкий, Буданов. Историк Ярослав Грицак назвал национальные фигуры, способные заменить Зеленского

Сейчас в Украине есть три национальные фигуры, которые могли бы заменить Владимира Зеленского на посту президента: Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании, бригадный генерал Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса, Кирилл Буданов, руководитель военной разведки. Об этом сообщил историк Ярослав Грицак в комментарии итальянской Corriere della Sera, передает УНН.

По мнению Грицака, Украина никогда не была так близка к риску национального коллапса. Он называет три причины, по которым страна "может взорваться": продвижение россиян на фронте, экономический кризис, усиленный бомбардировкой энергосети, моральный и политический кризис, вызванный коррупционным скандалом в энергетике.

Проблема остается в том, что мы не можем проводить выборы под российскими бомбами. Нам придется ждать, пока война закончится, но Зеленский совсем не помогает нам ее выиграть – сказал историк итальянским журналистам.

Издание пишет, что скандал с участием окружения Зеленского поставил его будущую политическую карьеру под серьезную угрозу. Если раньше он воспринимался Западом как символ сопротивления российской войне, то теперь – как "плохой администратор, неспособный долгосрочно управлять страной в состоянии войны". Внутри Украины его рейтинг одобрения упал с 65 до 58 процентов.

Если бы голосование состоялось сегодня, его бы никогда не переизбрали. Единственный способ завоевать симпатии – это поощрить расследования и немедленно заменить коррумпированных чиновников, а также пообещать, что он больше никогда не будет баллотироваться – сказала журналистка Катя Нестеренко.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о разоблачении масштабной схемы хищения средств в "Энергоатоме", а также обнародовало аудиозаписи переговоров фигурантов. Ими стали соратник Зеленского, совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, министр юстиции Герман Галущенко, экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, Александр Цукерман, Игорь Фурсенко, Леся Устименко и Людмила Зорина. Пятеро из них задержаны. Миндич и Цукерман выехали из Украины. По данным НАБУ, через офис фигурантов прошло около $100 миллионов.