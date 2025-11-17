$42.040.02
12:46 • 376 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 1972 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 9226 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 26746 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 20127 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 17254 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 19908 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16144 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 25633 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 41804 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
Залужный, Билецкий, Буданов. Историк Ярослав Грицак назвал национальные фигуры, способные заменить Зеленского

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Историк Ярослав Грицак назвал Залужного, Билецкого и Буданова возможными преемниками Зеленского. Он отметил, что Украина близка к риску национального коллапса из-за продвижения россиян, экономического кризиса и коррупционного скандала.

Залужный, Билецкий, Буданов. Историк Ярослав Грицак назвал национальные фигуры, способные заменить Зеленского

Сейчас в Украине есть три национальные фигуры, которые могли бы заменить Владимира Зеленского на посту президента: Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании, бригадный генерал Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса, Кирилл Буданов, руководитель военной разведки. Об этом сообщил историк Ярослав Грицак в комментарии итальянской Corriere della Sera, передает УНН

По мнению Грицака, Украина никогда не была так близка к риску национального коллапса. Он называет три причины, по которым страна "может взорваться": продвижение россиян на фронте, экономический кризис, усиленный бомбардировкой энергосети, моральный и политический кризис, вызванный коррупционным скандалом в энергетике.

Проблема остается в том, что мы не можем проводить выборы под российскими бомбами. Нам придется ждать, пока война закончится, но Зеленский совсем не помогает нам ее выиграть

– сказал историк итальянским журналистам.

Издание пишет, что скандал с участием окружения Зеленского поставил его будущую политическую карьеру под серьезную угрозу. Если раньше он воспринимался Западом как символ сопротивления российской войне, то теперь – как "плохой администратор, неспособный долгосрочно управлять страной в состоянии войны". Внутри Украины его рейтинг одобрения упал с 65 до 58 процентов. 

Если бы голосование состоялось сегодня, его бы никогда не переизбрали. Единственный способ завоевать симпатии – это поощрить расследования и немедленно заменить коррумпированных чиновников, а также пообещать, что он больше никогда не будет баллотироваться

– сказала журналистка Катя Нестеренко.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о разоблачении масштабной схемы хищения средств в "Энергоатоме", а также обнародовало аудиозаписи переговоров фигурантов. Ими стали соратник Зеленского, совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, министр юстиции Герман Галущенко, экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, Александр Цукерман, Игорь Фурсенко, Леся Устименко и Людмила Зорина. Пятеро из них задержаны. Миндич и Цукерман выехали из Украины. По данным НАБУ, через офис фигурантов прошло около $100 миллионов.

Лилия Подоляк

