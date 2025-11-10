"Нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно": Залужний відреагував на звинувачення WSJ щодо "Північних потоків"
Київ • УНН
Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відреагував на публікацію у виданні The Wall Street Journal, де його назвали одним з причетних до вибухів на російських газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі. Відповідний коментар він залишив під перекладом цієї статті на сторінці видання "Українська правда" у Facebook у понеділок, 10 листопада, передає УНН.
Деталі
Нещодавно на сайті The Wall Street Journal вийшов матеріал про те, що за даними німецьких слідчих, група українців, які нібито підірвали газопроводи "Північного потоку" у Балтійському морі, нібито діяла під керівництвом Залужного.
Нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно
Нагадаємо
