"Нам еще будет весело, но уж точно никогда не будет стыдно": Залужный отреагировал на обвинения WSJ по "Северным потокам"

Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отреагировал на публикацию в издании The Wall Street Journal, где его назвали одним из причастных к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" в Балтийском море. Соответствующий комментарий он оставил под переводом этой статьи на странице издания "Украинская правда" в Facebook в понедельник, 10 ноября, передает УНН.

Детали

Недавно на сайте The Wall Street Journal вышел материал о том, что по данным немецких следователей, группа украинцев, которые якобы подорвали газопроводы "Северного потока" в Балтийском море, якобы действовала под руководством Залужного.

Нам еще будет весело, но уж точно никогда не будет стыдно - написал Залужный в ответ под переводом материала WSJ на странице "Украинской правды" в Facebook.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Польше суд отказал Германии в экстрадиции украинца. Мужчину подозревают в подрыве российских газопроводов "Северный поток".

Также УНН сообщал, что суд в Италии приостановил экстрадицию в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков".