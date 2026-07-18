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Зеленский рассматривает вопрос увольнения Сырского - FT

Киев • УНН

 • 3648 просмотра

Президент Зеленский рассматривает увольнение главнокомандующего ВСУ Сырского после протестов из-за увольнения министра обороны Федорова. Протесты переросли в кампанию против Сырского.

Зеленский рассматривает вопрос увольнения Сырского - FT

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

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Как отмечает издание, руководство ВСУ со стороны Сырского стало катализатором протестов, начавшихся в Украине после увольнения министра обороны Михаила Федорова. По словам высокопоставленного чиновника из Офиса президента, пожелавшего остаться анонимным, Владимир Зеленский начал рассматривать вопрос об увольнении Сырского только после того, как в пятницу вечером протесты против увольнения Федорова переросли в масштабную кампанию против Сырского.

Дополнительно

Александр Сырский стал главнокомандующим ВСУ в феврале 2024 года после скандального увольнения его популярного предшественника Валерия Залужного, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании.

В отличие от Залужного, который не служил в советские времена, Сырский воспитан в советских военных традициях. Из-за своей готовности идти на большие потери ради достижения военных целей, у некоторых военных он получил прозвище "Мясник".

Напомним

По данным издания Financial Times, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не имеет представления о том, как именно он собирается победить. Теория победы Сырского заключается просто в том, чтобы продержаться как можно дольше и мобилизовать больше людей.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Мобилизация
Война в Украине
Михаил Федоров
Financial Times
Александр Сырский
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина
Валерий Залужный