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Кандидатуры на посла в США пока нет - нардеп

Киев • УНН

 • 1414 просмотра

Парламентарий Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что кандидатуры на должность посла Украины в США пока нет.

Кандидатуры на посла в США пока нет - нардеп

Должность посла Украины в США остается вакантной - кандидатуры пока нет. Об этом 15 июля сообщила парламентарий Ольга Василевская-Смаглюк в своем официальном Telegram-канале, передает УНН.

Кандидатуры на посла в США пока нет 

- написала парламентарий.  

Как и почему Ольгу Стефанишину хотят заменить на Юлию Свириденко 

В кулуарах говорят о том, что Юлия Свириденко может заменить на посту посла Украины в США Ольгу Стефанишину.

Такую версию поддерживает и политолог Катерина Рощук. Она считает, что Стефанишина на посту главного украинского дипломата в США подрывала репутацию официального Киева на международной арене. Ведь политика назначили на эту должность уже тогда, когда она фигурировала в уголовном производстве НАБУ.

Проблемы с главой посольства Украины в США: что говорит президент

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил проблемы с послом США и анонсировал изменения в дипломатическом корпусе.

Что касается дипкорпуса — я не отвечал бы исключительно про посольство в Соединенных Штатах Америки. Там есть свои вызовы. Безусловно, дыма без огня не бывает, но у нас есть несколько посольств. Мы проговариваем сейчас с первым заместителем — с господином Кислицей и, безусловно, прежде всего с министром иностранных дел - господином Сибигой пул послов Украины в других государствах, которых будет заменено. Будет публичная информация, конечного варианта пока нет 

— объяснил Владимир Зеленский.   

Почему кандидатуру Юлии Свириденко на пост посла в США критикуют 

Отметим, что кандидатуру Юлии Свириденко как вероятной главы Посольства Украины в США уже критикуют. Так, глава Американо-украинского комитета политического действия Джед Санден убежден, что Украина должна направить в Вашингтон человека, который участвовал в боевых действиях. 

Военный посол не будет восприниматься в Конгрессе как политический игрок, а как человек, который служил стране. Это позволит превратить отношения в обмен: "нам нужны ваши Patriot, а вам нужно понять, как мы научились уничтожать бронетехнику квадрокоптером за $500 

— говорит Санден.

В качестве примера приводит Валерия Залужного на посту посла Украины в Великобритании и Ицхака Рабина, который после командования армией Израиля стал послом в США и закрепил стратегические отношения. 

Зеленский должен найти такого человека уже сейчас — и отправить именно туда, где будут определять, как закончится эта война 

— убежден Санден. 

Напомним 

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас идет обсуждение возможных изменений среди украинских послов в разных государствах. Окончательных решений пока нет.

Кроме того, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Юлию Свириденко планировали назначить послом в США, но она  может отказаться от должности. 

Александра Василенко

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