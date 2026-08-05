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The Washington Post

Курс на вступление в Североатлантический альянс неизменен: в МИД заявили, что слова Залужного о членстве в НАТО "вырвали из контекста"

Киев • УНН

 • 4099 просмотра

Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что слова посла Залужного вырваны из контекста, а курс Украины на вступление в НАТО неизменен. Он подчеркнул, что архитектура безопасности в Европе невозможна без Украины.

Курс на вступление в Североатлантический альянс неизменен: в МИД заявили, что слова Залужного о членстве в НАТО "вырвали из контекста"

Курс Украины на вступление в Североатлантический альянс остается неизменным, а слова посла Валерия Залужного относительно перспектив членства были вырваны из контекста. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий в комментарии журналистам, передает УНН.

Слова посла относительно перспектив членства Украины в НАТО были вырваны из контекста и вызвали резонанс, хотя в полной цитате речь шла прежде всего о JEF, а не о НАТО. Это логично, поскольку Великобритания является рамочным государством и лидером JEF. Что касается вступления в НАТО, то этим направлением занимается Миссия Украины при НАТО. Чтобы предотвратить манипуляции, повторю нашу многолетнюю официальную позицию: курс Украины на вступление в Североатлантический альянс остается неизменным. На сегодняшний день нет другой действенной системы коллективной безопасности, кроме той, которая существует на основе Вашингтонского договора 

- подчеркнул Тихий.

В официальном Киеве убеждены, что членству Украины в НАТО нет альтернативы, если союзники стремятся обеспечить гарантированную безопасность и мир в евроатлантическом пространстве.

Архитектура безопасности в Европе невозможна без Украины — это реальность. Ее осознание будет способствовать достижению консенсуса в Альянсе относительно членства нашего государства. И это осознание растет. Свидетельством является итоговый документ нынешнего Саммита НАТО в Анкаре, где Украина признана контрибьютором евроатлантической безопасности 

- резюмировал Тихий.

Напомним

Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что его страна никогда не станет членом НАТО. Он считает, что Киеву следует сосредоточиться на развитии других механизмов безопасности и военном сотрудничестве.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Министерство иностранных дел Украины
НАТО
Великобритания
Украина
Валерий Залужный