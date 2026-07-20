Зеленский, вероятно, выберет Драпатого преемником Сырского, но решение еще не принято - СМИ
Киев • УНН
Президент Зеленский обсуждает замену Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ. Возможным преемником СМИ называют генерал-майора Михаила Драпатого.
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отстранения главы армии, сообщают два источника, знакомые с этим вопросом, на фоне давления со стороны массовых протестов, требующих отставки военного лидера. Возможным преемником Александра Сырского один из собеседников назвал генерал-майора Михаила Драпатого, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Издание отмечает, что Зеленский уже начал рассматривать вопрос о том, кто мог бы заменить Александра Сырского, главнокомандующего Вооруженных сил Украины, сообщили источники.
Один из источников заявил, что украинский лидер, вероятно, выберет командующего Объединенных сил, генерал-майора Михаила Драпатого, преемником Сырского, которого могут уволить в течение нескольких дней.
Второй источник сообщил, что решение о замене еще не принято из списка, включающего 11 кандидатов.
Помощник Зеленского Дмитрий Литвин отказался от комментариев, но сообщил журналистам, что Сырского вряд ли уволят в понедельник.
Генеральный штаб Украины заявил, что Сырский не был уволен и продолжает выполнять свои обязанности.
Президент заявил, что встретился с Драпатым в понедельник в посте на X, но не упомянул о каких-либо планах по замене главнокомандующего. Это последняя из серии переговоров между Зеленским и высокопоставленными генералами с момента вспышек протестов на прошлой неделе из-за увольнения им популярного министра обороны Михаила Федорова.
Тысячи людей вышли в Киев и другие крупные города, чтобы выступить против увольнения министра обороны. Федоров сообщил журналистам, что добивался увольнения Сырского, обвиняя его в препятствовании военным реформам, но Зеленский встал на сторону главнокомандующего армии.
Ранее Financial Times сообщала, что Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего.
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Сырский был назначен главнокомандующим армии Украины в начале 2024 года, сменив генерала Валерия Залужного, который был уволен из-за напряженности с Зеленским.