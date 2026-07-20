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Позиция общества услышана, ситуация решается профессионально - Буданов прокомментировал ситуацию вокруг кадровых перестановок

Киев • УНН

 • 912 просмотра

Руководитель ОП Кирилл Буданов прокомментировал кадровые перестановки, заявив, что ситуация решается профессионально. Он призвал сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации врага.

Позиция общества услышана, ситуация решается профессионально - Буданов прокомментировал ситуацию вокруг кадровых перестановок

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию вокруг последних кадровых перестановок, заявив, что позиция общества услышана, и ситуация решается профессионально, конструктивно и в интересах нашего государства. Об этом Буданов сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

"Ситуация вокруг последних внутренних изменений вызвала сильные эмоции. Понимаю людей, которые высказывают свою позицию. Неравнодушие – это сила, которая держит наше государство все эти годы. Позиция общества услышана. Ситуация решается профессионально, конструктивно и в интересах нашего государства. Поэтому прошу сохранять спокойствие. Дискуссия – нормальное явление для свободной страны. Важно, чтобы она и впредь проходила мирно, без провокаций, которые могли бы навредить национальной безопасности", - написал Буданов.

Он призвал никого не хейтить, ведь враг внимательно следит за каждым внутренним спором и ждет, когда "мы начнем воевать между собой".

"Скажу врагам прямо: не дождетесь. Думаем о нашей общей победе. Украина из этой ситуации выйдет обязательно сильнее. Работа идет. Результаты будут", - добавил Буданов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил встречи с военными, среди которых - командир 3-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ Андрей Билецкий, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Горбатюк и командующий Командования Объединенных сил ВСУ Михаил Драпатый.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что генерал Александр Сырский продолжает выполнять свои обязанности на посту Главнокомандующего ВС Украины.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Андрей Билецкий
Кирилл Буданов
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина