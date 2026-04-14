Пойдет ли Буданов в президенты - глава ОП ответил на разговоры об участии в выборах

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отреагировал на разговоры о своих президентских амбициях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Во время разговора журналисты спросили, будет ли Буданов баллотироваться на пост президента, когда стартуют президентские выборы. Глава ОП назвал вопрос медийщиков "интересным", но не ответил на него и попросил продолжить разговор на другие темы.

Bloomberg пишет также о том, что все собеседники, знакомые с Будановым, даже на правах анонимности отказались обсуждать его гипотетические президентские амбиции. Объяснили это тем, что такие разговоры могут навредить стране.

Контекст

Рейтинг доверия и популярности среди украинцев у Кирилла Буданова остается достаточно высоким.

Недавний опрос Ipsos поставил его на третье место в списке самых надежных украинцев после бывшего Главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Великобритании Валерия Залужного, которого регулярно называют потенциальным кандидатом в президенты, и чемпиона по боксу Александра Усика. Президент Украины Владимир Зеленский занял в этом рейтинге лишь четвертое место.

Напомним

В ноябре 2025 года историк Ярослав Грицак назвал Залужного, Билецкого и Буданова возможными преемниками Зеленского. Он отметил, что Украина близка к риску национального коллапса из-за продвижения россиян, экономического кризиса и коррупционного скандала.