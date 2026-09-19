У Слов’янську внаслідок авіаудару поранені троє людей - ДСНС
Київ • УНН
У Слов’янську авіаудар поранив трьох людей і спричинив пожежу на підприємстві. У Краматорському районі загорілася квартира.
Внаслідок авіаудару по Слов’янську поранено троє людей, постраждало місцеве підприємство. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.
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У Слов’янську внаслідок авіаудару поранені троє людей. На території місцевого підприємства загорілася покрівля будівлі. Надзвичайники локалізували пожежу на площі 600 кв. м, однак через загрозу повторного обстрілу гасіння призупинили
У Краматорському районі внаслідок російського обстрілу виникла пожежа у квартирі та на балконі дев’ятиповерхівки.
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У Балаклії Харківської області внаслідок двох атак російських безпілотників загинули 4 людини, ще 4 отримали поранення.