В Славянске в результате авиаудара ранены три человека — ГСЧС

В результате авиаудара по Славянску ранены три человека, пострадало местное предприятие. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.

Детали

В Славянске в результате авиаудара ранены три человека. На территории местного предприятия загорелась кровля здания. Спасатели локализовали пожар на площади 600 кв. м, однако из-за угрозы повторного обстрела тушение приостановили - говорится в сообщении.

В Краматорском районе в результате российского обстрела произошел пожар в квартире и на балконе девятиэтажного дома.

Напомним

В Балаклее Харьковской области в результате двух атак российских беспилотников погибли 4 человека, еще 4 получили ранения.