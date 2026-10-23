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Глава Верховного суду росії попросив Китай допомогти із впровадженням штучного інтелекту в судах

Київ • УНН

 • 694 перегляди

Ігор Краснов попросив Китай допомогти впровадити ШІ в судах росії. До 2030 року технології планують застосувати у 95% судів.

Глава Верховного суду росії попросив Китай допомогти із впровадженням штучного інтелекту в судах

Голова Верховного суду росії Ігор Краснов під час візиту до Пекіна попросив Китай поділитися досвідом використання штучного інтелекту в судовій системі. До 2030 року російська влада планує впровадити ШІ у 95% судів країни. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

Під час зустрічі з міністеркою юстиції Китаю Хе Жун Краснов зацікавився китайськими технологіями, які дозволяють цілодобово надавати юридичні послуги за допомогою штучного інтелекту, блокчейну та аналізу великих даних.

Пропоную нарощувати обмін знаннями, досвідом і професійними практиками російських та китайських фахівців у цій сфері

– заявив Краснов.

Як Китай використовує штучний інтелект у судах

У Пекіні російському посадовцю продемонстрували роботу лабораторії "Розумний суд", де ШІ аналізує судові документи, шукає законодавчі норми, підбирає судові прецеденти та готує проєкти рішень.

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Також Краснову показали систему Фінансового суду Пекіна, яка здатна аналізувати заяви та прогнозувати результати судових справ.

У вересні Краснов затвердив концепцію впровадження штучного інтелекту в російських судах. До 2030 року нейромережам планують доручити перевірку документів, підготовку проєктів судових рішень і розподіл справ між суддями. Водночас остаточне рішення має залишатися за людиною.

Під час візиту представники верховних судів росії та Китаю також підписали безстрокову угоду про співпрацю та обмін судовою практикою.

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Степан Гафтко

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ШІ (штучний інтелект)
Пекін
Китай