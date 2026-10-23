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Глава Верховного суда России попросил Китай помочь с внедрением искусственного интеллекта в судах

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Игорь Краснов попросил Китай помочь внедрить ИИ в судах России. К 2030 году технологии планируют применять в 95% судов.

Глава Верховного суда России попросил Китай помочь с внедрением искусственного интеллекта в судах

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов во время визита в Пекин попросил Китай поделиться опытом использования искусственного интеллекта в судебной системе. К 2030 году российские власти планируют внедрить ИИ в 95% судов страны. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Во время встречи с министром юстиции Китая Хэ Жун Краснов заинтересовался китайскими технологиями, которые позволяют круглосуточно предоставлять юридические услуги с помощью искусственного интеллекта, блокчейна и анализа больших данных.

Предлагаю наращивать обмен знаниями, опытом и профессиональными практиками российских и китайских специалистов в этой сфере

— заявил Краснов.

Как Китай использует искусственный интеллект в судах

В Пекине российскому чиновнику продемонстрировали работу лаборатории «Умный суд», где ИИ анализирует судебные документы, ищет законодательные нормы, подбирает судебные прецеденты и готовит проекты решений.

Встреча США, россии и Китая не решит судьбу Украины, но создаст опасный прецедент - политолог20.10.26, 13:25 • 16204 просмотра

Также Краснову показали систему Финансового суда Пекина, которая способна анализировать заявления и прогнозировать результаты судебных дел.

В сентябре Краснов утвердил концепцию внедрения искусственного интеллекта в российских судах. К 2030 году нейросетям планируют поручить проверку документов, подготовку проектов судебных решений и распределение дел между судьями. При этом окончательное решение должно оставаться за человеком.

Во время визита представители верховных судов России и Китая также подписали бессрочное соглашение о сотрудничестве и обмене судебной практикой.

Трамп, путин и Си могут решить судьбу Украины без неё: будет ли "Ялта 2.0"22.10.26, 15:09 • 12925 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Пекин
Китай