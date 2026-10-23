Глава Верховного суда России попросил Китай помочь с внедрением искусственного интеллекта в судах

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов во время визита в Пекин попросил Китай поделиться опытом использования искусственного интеллекта в судебной системе. К 2030 году российские власти планируют внедрить ИИ в 95% судов страны. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Во время встречи с министром юстиции Китая Хэ Жун Краснов заинтересовался китайскими технологиями, которые позволяют круглосуточно предоставлять юридические услуги с помощью искусственного интеллекта, блокчейна и анализа больших данных.

Предлагаю наращивать обмен знаниями, опытом и профессиональными практиками российских и китайских специалистов в этой сфере — заявил Краснов.

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В Пекине российскому чиновнику продемонстрировали работу лаборатории «Умный суд», где ИИ анализирует судебные документы, ищет законодательные нормы, подбирает судебные прецеденты и готовит проекты решений.

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Также Краснову показали систему Финансового суда Пекина, которая способна анализировать заявления и прогнозировать результаты судебных дел.

В сентябре Краснов утвердил концепцию внедрения искусственного интеллекта в российских судах. К 2030 году нейросетям планируют поручить проверку документов, подготовку проектов судебных решений и распределение дел между судьями. При этом окончательное решение должно оставаться за человеком.

Во время визита представители верховных судов России и Китая также подписали бессрочное соглашение о сотрудничестве и обмене судебной практикой.

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