Сі Цзіньпін звільнив одного з найвпливовіших генералів Китаю після чуток про змову та переворот

У Китаї звільнили з посад у Центральній військовій комісії генералів Чжан Юся та Лю Чженьлі, щодо яких раніше розпочали розслідування через підозри у серйозних порушеннях дисципліни та закону. Чжан Юся вважався другою людиною у військовому керівництві країни після Сі Цзіньпіна та одним із його найближчих військових соратників, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Розслідування щодо обох генералів розпочали у січні. Їхнє звільнення стало продовженням масштабної антикорупційної кампанії у китайській армії, в межах якої раніше під розслідування потрапили колишні міністри оборони Вей Фенхе та Лі Шанфу.

Особливу увагу привернуло усунення Чжан Юся, який обіймав посаду заступника голови Центральної військової комісії. Він входив до найближчого військового оточення Сі Цзіньпіна та залишався на посаді після переобрання у 2022 році, попри досягнення пенсійного віку.

Чутки про спробу перевороту

Кадрові рішення відбулися на тлі непідтверджених повідомлень про можливу змову проти китайського лідера. The Spectator раніше писав, що 18 січня Чжан Юся нібито направив військових до готелю "Інси" на заході Пекіна для затримання Сі Цзіньпіна.

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За версією видання, охорона китайського лідера влаштувала засідку, після чого сталася збройна сутичка з жертвами. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Чжан Юся брав участь у китайсько-в'єтнамській війні 1979 року, а його батько, генерал Чжан Цзунсюнь, був соратником батька Сі Цзіньпіна. У 2012 році Чжан очолив управління НВАК, відповідальне за закупівлю та розробку озброєнь, а у 2017 році став заступником голови Центральної військової комісії.

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