Сі Цзіньпін звільнив одного з найвпливовіших генералів Китаю після чуток про змову та переворот

$44.540.0351.860.15
ukenru
01:55 • 7168 перегляди
Окупована частина Херсонщини понад добу без електропостачання після ударів по підстанціях
00:38 • 11136 перегляди
У росії після удару СБУ по "Енгельсу" могло залишитися 37 боєздатних Ту-95МС – Defense Express
23:54 • 10255 перегляди
Трамп оголосив про "найбільшу нафтову угоду в історії" між США та ВенесуелоюPhoto
23:27 • 9254 перегляди
Внаслідок ворожої атаки на Київщину є загиблі, кількість жертв уточнюють – ОВАVideo
28 серпня, 20:21 • 16609 перегляди
"Трагедія у Вишневому не стала уроком" – Корецький відреагував на пожежу з детонацією на Київщині
28 серпня, 17:06 • 32133 перегляди
АТБ вводить ліміти, а "Сільпо" — ні: що відбувається з продажем продуктів в Україні
28 серпня, 16:13 • 30400 перегляди
У Міноборони заявили, що ШІ заощаджує до 90% часу на пошук ворожих цілей на фото й відео
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 42184 перегляди
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
28 серпня, 12:36 • 29641 перегляди
ярославський НПЗ після атаки FP-1 втратив близько 40% потужності - Fire PointVideo
28 серпня, 12:21 • 41527 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
0м/с
74%
753мм
Популярнi новини
На Житомирській трасі біля Києва стався вибух, попередньо, з подальшою детонацієюVideo28 серпня, 18:41 • 16601 перегляди
На тлі вибухів на трасі Київ - Чоп перекрили рух з 15 по 32 кмPhoto28 серпня, 19:02 • 10043 перегляди
На Київщині після атаки рф горять склади - в ОВА закликали жителів не наближатись до місця події через вибухи28 серпня, 19:27 • 17247 перегляди
У Києві обмежили рух Берестейським проспектом та Великою Кільцевою дорогою в напрямку Житомира Photo28 серпня, 19:59 • 4406 перегляди
Київ і область атакують понад дві доби поспіль – пошкоджено щонайменше 14 складів28 серпня, 20:51 • 3744 перегляди
Публікації
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 42182 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto28 серпня, 12:59 • 37610 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково28 серпня, 12:21 • 41527 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину28 серпня, 09:56 • 40920 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 40514 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Білошицький
Джон Реткліфф (політик)
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Харків
Грузія
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні00:05 • 2058 перегляди
Селін Діон вперше за два роки з'явилася на публіці напередодні повернення на сценуPhoto22:05 • 3610 перегляди
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto28 серпня, 06:30 • 65377 перегляди
Холлі Марі Комбс із "Всі жінки відьми" оголосила про завершення акторської кар'єриPhoto28 серпня, 00:06 • 96006 перегляди
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video27 серпня, 23:06 • 92440 перегляди
Актуальне
Saab JAS 39 Gripen
Ту-95
Х-101
Dassault Rafale
The Guardian

Сі Цзіньпін звільнив одного з найвпливовіших генералів Китаю після чуток про змову та переворот

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Китай звільнив генералів Чжан Юся та Лю Чженьлі після розслідувань щодо порушень дисципліни й закону. Рішення ухвалили на тлі чуток про змову.

Сі Цзіньпін звільнив одного з найвпливовіших генералів Китаю після чуток про змову та переворот

У Китаї звільнили з посад у Центральній військовій комісії генералів Чжан Юся та Лю Чженьлі, щодо яких раніше розпочали розслідування через підозри у серйозних порушеннях дисципліни та закону. Чжан Юся вважався другою людиною у військовому керівництві країни після Сі Цзіньпіна та одним із його найближчих військових соратників, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Розслідування щодо обох генералів розпочали у січні. Їхнє звільнення стало продовженням масштабної антикорупційної кампанії у китайській армії, в межах якої раніше під розслідування потрапили колишні міністри оборони Вей Фенхе та Лі Шанфу.

Особливу увагу привернуло усунення Чжан Юся, який обіймав посаду заступника голови Центральної військової комісії. Він входив до найближчого військового оточення Сі Цзіньпіна та залишався на посаді після переобрання у 2022 році, попри досягнення пенсійного віку.

Чутки про спробу перевороту

Кадрові рішення відбулися на тлі непідтверджених повідомлень про можливу змову проти китайського лідера. The Spectator раніше писав, що 18 січня Чжан Юся нібито направив військових до готелю "Інси" на заході Пекіна для затримання Сі Цзіньпіна.

Сі Цзіньпін може пропустити засідання Генасамблеї ООН, натомість зустрінеться з Трампом18.08.26, 07:32 • 15114 переглядiв

За версією видання, охорона китайського лідера влаштувала засідку, після чого сталася збройна сутичка з жертвами. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Чжан Юся брав участь у китайсько-в'єтнамській війні 1979 року, а його батько, генерал Чжан Цзунсюнь, був соратником батька Сі Цзіньпіна. У 2012 році Чжан очолив управління НВАК, відповідальне за закупівлю та розробку озброєнь, а у 2017 році став заступником голови Центральної військової комісії.

Сі Цзіньпін, ймовірно, вперше за сім років відвідає Індію з великою делегацією - ЗМІ24.08.26, 16:10 • 13790 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Reuters
Пекін
Сі Цзіньпін