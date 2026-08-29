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Си Цзиньпин освободил одного из самых влиятельных генералов Китая после слухов о заговоре и перевороте

Киев • УНН

 • 1216 просмотра

Китай освободил генералов Чжан Юся и Лю Чжэньли после расследований в связи с нарушениями дисциплины и закона. Решение приняли на фоне слухов о заговоре.

Си Цзиньпин освободил одного из самых влиятельных генералов Китая после слухов о заговоре и перевороте

В Китае сняли с должностей в Центральной военной комиссии генералов Чжан Юся и Лю Чжэньли, в отношении которых ранее начали расследование по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона. Чжан Юся считался вторым человеком в военном руководстве страны после Си Цзиньпина и одним из его ближайших военных соратников, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Расследование в отношении обоих генералов началось в январе. Их увольнение стало продолжением масштабной антикоррупционной кампании в китайской армии, в рамках которой ранее под расследование попали бывшие министры обороны Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу.

Особое внимание привлекло отстранение Чжан Юся, занимавшего должность заместителя председателя Центральной военной комиссии. Он входил в ближайшее военное окружение Си Цзиньпина и оставался на должности после переизбрания в 2022 году, несмотря на достижение пенсионного возраста.

Слухи о попытке переворота

Кадровые решения произошли на фоне неподтвержденных сообщений о возможном заговоре против китайского лидера. The Spectator ранее писал, что 18 января Чжан Юся якобы направил военнослужащих в отель «Инси» на западе Пекина для задержания Си Цзиньпина.

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По версии издания, охрана китайского лидера устроила засаду, после чего произошло вооруженное столкновение с жертвами. Официального подтверждения этой информации нет.

Чжан Юся участвовал в китайско-вьетнамской войне 1979 года, а его отец, генерал Чжан Цзунсюнь, был соратником отца Си Цзиньпина. В 2012 году Чжан возглавил управление НОАК, ответственное за закупки и разработку вооружений, а в 2017 году стал заместителем председателя Центральной военной комиссии.

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Степан Гафтко

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