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Масові чистки Сі Цзіньпіна залишили Китай без достатньої кількості кандидатів на найвищі посади

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Кадрові чистки скоротили присутність Центрального комітету КПК до рекордних 77%. Пекіну бракує кандидатів перед перестановками 2027 року.

Масові чистки Сі Цзіньпіна залишили Китай без достатньої кількості кандидатів на найвищі посади
Фото: Bloomberg

Масштабні кадрові чистки, які проводить лідер Китаю Сі Цзіньпін, створили серйозну проблему для керівництва країни. Через звільнення високопосадовців та антикорупційні розслідування Пекін зіткнувся з нестачею досвідчених кандидатів на ключові державні й партійні посади. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Під час нинішнього засідання Центрального комітету Комуністичної партії Китаю відсутні близько 23% його членів. Це рекордно низький рівень присутності, який демонструє масштаби кадрових втрат у китайській політичній системі.

За підрахунками Bloomberg, середній термін перебування керівників провінційних партійних організацій на посадах скоротився з 43 місяців на початку правління Сі до 26,5 місяця під час його третього терміну.

Сі Цзіньпіну доведеться шукати нових керівників серед обмеженого кола кандидатів

На партійному з'їзді 2027 року Китай очікує масштабна кадрова перестановка. Зокрема, за умови дотримання традиційних вікових норм можуть залишити посади п'ятеро із семи членів Постійного комітету Політбюро.

Крім того, Центральна військова рада, яка на початку нинішнього терміну налічувала сімох членів, тепер має лише двох, включно із самим Сі Цзіньпіном. Також необхідно заповнити вакансії у Політбюро після усунення трьох його членів.

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Професор Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Віктор Ши зазначає, що антикорупційна кампанія зачепила навіть найближче оточення китайського лідера, ускладнивши пошук кандидатів для підвищення.

Водночас Сі Цзіньпін, якому виповнилося 73 роки, не демонструє намірів залишати владу. За оцінкою Bloomberg, на наступному партійному з'їзді він може отримати ще один п'ятирічний термін, однак перед ним постає дедалі складніше завдання формування нової керівної команди.

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Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Bloomberg
Пекін
Сі Цзіньпін
Китай