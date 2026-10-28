Массовые чистки Си Цзиньпина оставили Китай без достаточного количества кандидатов на высшие должности

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Масштабные кадровые чистки, которые проводит лидер Китая Си Цзиньпин, создали серьезную проблему для руководства страны. Из-за увольнения высокопоставленных чиновников и антикоррупционных расследований Пекин столкнулся с нехваткой опытных кандидатов на ключевые государственные и партийные должности. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Во время нынешнего заседания Центрального комитета Коммунистической партии Китая отсутствуют около 23% его членов. Это рекордно низкий уровень присутствия, который демонстрирует масштабы кадровых потерь в китайской политической системе.

По подсчетам Bloomberg, средний срок пребывания руководителей провинциальных партийных организаций на должностях сократился с 43 месяцев в начале правления Си до 26,5 месяца во время его третьего срока.

Си Цзиньпину придется искать новых руководителей среди ограниченного круга кандидатов

На партийном съезде 2027 года Китай ожидает масштабная кадровая перестановка. В частности, при условии соблюдения традиционных возрастных норм должности могут покинуть пятеро из семи членов Постоянного комитета Политбюро.

Кроме того, Центральный военный совет, который в начале нынешнего срока насчитывал семь членов, теперь имеет лишь двух, включая самого Си Цзиньпина. Также необходимо заполнить вакансии в Политбюро после отстранения трех его членов.

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Профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего Виктор Ши отмечает, что антикоррупционная кампания затронула даже ближайшее окружение китайского лидера, усложнив поиск кандидатов для повышения.

В то же время Си Цзиньпин, которому исполнилось 73 года, не демонстрирует намерений уходить от власти. По оценке Bloomberg, на следующем партийном съезде он может получить еще один пятилетний срок, однако перед ним встает все более сложная задача формирования новой руководящей команды.

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