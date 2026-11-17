Рейтинг схвалення діяльності президента США Дональда Трампа тримається на стабільно низькому рівні. Про це свідчать результати останнього опитування Reuters/Ipsos, завершеного в понеділок, 16 листопада, повідомляє УНН.

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Так, 32% американців схвалюють діяльність Трампа в Білому домі, і цей показник залишається стабільним у чотирьох поспіль опитуваннях з середини жовтня, коли рейтинг президента становив 31%, що є найнижчим показником за його кар'єру.

Популярність Трампа цього року впала, оскільки війна США з Іраном вдарила по особистих фінансах американців, різко підвищивши ціни на пальне, що стало економічною катастрофою, яка коштувала Республіканській партії Трампа контролю над Конгресом на проміжних виборах 3 листопада. Лише 31% американців підтримують війну в Ірані - зазначається у коментарі до результатів опитування.

Згідно з інфографікою, не схвалюють діяльність Трампа 66% респондентів.

Вказується, що онлайн-опитування Reuters/Ipsos охопило 1521 повнолітнього американця. Похибка становить близько 3%.

Нагадаємо

Демократи здобули переконливу перемогу на проміжних виборах у США 3 листопада, отримавши контроль над обома палатами Конгресу США, що фактично означало відторгнення президента Дональда Трампа на тлі широкого поширення невдоволення виборців станом економіки та війною в Ірані.

Рейтинг Трампа впав до мінімуму за обидва терміни президентства - опитування