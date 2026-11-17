Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа держится на стабильно низком уровне. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Reuters/Ipsos, завершённого в понедельник, 16 ноября, сообщает УНН.

Детали

Так, 32% американцев одобряют деятельность Трампа в Белом доме, и этот показатель остаётся стабильным в четырёх опросах подряд с середины октября, когда рейтинг президента составлял 31%, что является самым низким показателем за его карьеру.

Популярность Трампа в этом году упала, поскольку война США с Ираном ударила по личным финансам американцев, резко повысив цены на топливо, что стало экономической катастрофой, которая стоила Республиканской партии Трампа контроля над Конгрессом на промежуточных выборах 3 ноября. Только 31% американцев поддерживают войну в Иране - отмечается в комментарии к результатам опроса.

Согласно инфографике, деятельность Трампа не одобряют 66% респондентов.

Указывается, что онлайн-опрос Reuters/Ipsos охватил 1521 совершеннолетнего американца. Погрешность составляет около 3%.

Напомним

Демократы одержали убедительную победу на промежуточных выборах в США 3 ноября, получив контроль над обеими палатами Конгресса США, что фактически означало отторжение президента Дональда Трампа на фоне широкого распространения недовольства избирателей состоянием экономики и войной в Иране.

Рейтинг Трампа упал до минимума за оба срока президентства — опрос