Удари українських дронів скоротили переробку нафти в рф на 45% за два тижні - Reuters
Київ • УНН
Атаки пошкодили або зупинили 15 із 35 основних НПЗ росії. Добова переробка нафти впала до близько 3 млн барелів.
Атаки українських безпілотників скоротили сукупні обсяги переробки сирої нафти російськими НПЗ на 45% з кінця жовтня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на "два галузеві джерела", інформує УНН.
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Зазначається, що росія вже стикається з дефіцитом палива в деяких регіонах та обмеженими експортними потужностями через руйнівні українські удари. Атаки вже порушили або зупинили роботу 15 з 35 основних російських нафтопереробних заводів, порівняно з 9 у середині минулого тижня.
Після майже щоденних ударів безпілотників протягом останніх 20 днів обсяги переробки сирої нафти на російських нафтопереробних заводах впали приблизно до 400 000 тонн на день, або близько 3 мільйонів барелів на день, з понад 700 000 тонн на день на кінець жовтня
Водночас вказується, що попри різке зниження на окремих заводах рф, середні загальні обсяги переробки в листопаді тримаються на рівні понад 500 000 тонн на добу. Це лише на 5-10% нижче за показники вересня та жовтня.
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