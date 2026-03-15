$44.1650.96
ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.3м/с
26%
752мм
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джорджия Мелони
Ким Кардашьян
Си Цзиньпин
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео10:00 • 8368 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 25681 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 32714 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 28171 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto13 марта, 12:24 • 42028 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Фильм
Нефть марки Brent
Социальная сеть

Обломки иранской ракеты попали в здание резиденции консульства США в Израиле

Киев • УНН

 • 626 просмотра

В субботу обломки иранской ракеты повредили резиденцию консульства США в Израиле. Иран также заявил об атаках на центр связи и подразделение полиции.

В воскресенье, 15 марта, стало известно, что обломки иранской ракеты попали в здание резиденции консульства США в Израиле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

По предварительным данным, это произошло в субботу, 14 марта. Никаких дополнительных подробностей по этому поводу не приводилось.

В то же время власти Ирана заявили об ударах дронами по подразделению полиции и центру спутниковой связи в Израиле.

Напомним

В субботу, 14 марта, дроны атаковали американское посольство в Ираке, вблизи здания зафиксирован дым и огонь.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Израиль
Reuters
Ирак
Соединённые Штаты
Иран