Обломки иранской ракеты попали в здание резиденции консульства США в Израиле
Киев • УНН
В субботу обломки иранской ракеты повредили резиденцию консульства США в Израиле. Иран также заявил об атаках на центр связи и подразделение полиции.
В воскресенье, 15 марта, стало известно, что обломки иранской ракеты попали в здание резиденции консульства США в Израиле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
По предварительным данным, это произошло в субботу, 14 марта. Никаких дополнительных подробностей по этому поводу не приводилось.
В то же время власти Ирана заявили об ударах дронами по подразделению полиции и центру спутниковой связи в Израиле.
В субботу, 14 марта, дроны атаковали американское посольство в Ираке, вблизи здания зафиксирован дым и огонь.