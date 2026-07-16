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Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны

Киев • УНН

 • 916 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генерал-майору Евгению Хмаре временно исполнять обязанности министра обороны. Хмара ранее возглавлял Центр спецопераций «А» СБУ и временно руководил Службой безопасности Украины.

Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генерал-майору Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. До этого Хмара временно возглавлял Службу безопасности Украины, а ранее руководил Центром специальных операций "А" СБУ. 

УНН собрал всё, что нужно знать о человеке, который возглавит Министерство обороны Украины во времена полномасштабного вторжения России в нашу страну.  

Почему Президент Украины остановился на кандидатуре Хмары

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, Хмара имеет опыт организации технологических и дальнобойных операций, а также управления одним из ключевых боевых подразделений СБУ. Президент заявил, что после завершения необходимых юридических процедур планирует обратиться в Верховную Раду для поддержки кандидатуры Хмары на должность министра обороны.

Среди задач, поставленных перед Хмарой, Зеленский назвал продолжение реформ в секторе обороны, увеличение прямого финансирования боевых бригад, обеспечение военных беспилотниками и наземными роботизированными комплексами, а также выполнение договоренностей с международными партнерами.

Что известно о Евгении Хмаре

Евгений Хмара проходит службу в Центре специальных операций "А" СБУ с 2011 года.

До службы в СБУ Хмара, по словам народного депутата Романа Костенко, служил в специальном подразделении "Омега" и специализировался на минно-взрывном деле.

Хмара принимал участие в боевых операциях во время проведения Антитеррористической операции на востоке Украины. После начала полномасштабного вторжения России он выполнял боевые задачи во время обороны и освобождения Киевской области, а впоследствии работал на восточном направлении.

По данным СБУ и украинских СМИ, Хмара также принимал участие в организации операции по освобождению острова Змеиный в 2022 году. Сам он называл возвращение острова под контроль Украины важной военной, экономической и психологической победой.

Карьера в СБУ

В апреле 2023 года президент назначил Хмару начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ. После реорганизации подразделение получило название Центр специальных операций "А" СБУ.

В августе 2023 года Хмаре присвоили воинское звание бригадного генерала, а в июне 2024 года — генерал-майора.

В августе 2025 года он возглавил реорганизованный Центр специальных операций "А" СБУ.

5 января 2026 года президент поручил Хмаре временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины. Он сменил на этом посту Василия Малюка, который продолжил работать в системе СБУ и сосредоточился на боевых и асимметричных операциях.

Работа Центра спецопераций "А"

По данным СБУ, под руководством Хмары Центр "А" входил в тройку самых результативных подразделений Сил обороны по количеству уничтоженной российской техники и живой силы с применением беспилотников.

В Службе безопасности заявляли, что стоимость российской техники, уничтоженной бойцами Центра, превышала 5,5 млрд долларов. В эту сумму не включали результаты операции "Паутина", к которой также были привлечены операторы ЦСО "А". Независимо проверить эти оценки в условиях войны невозможно.

Подразделение принимало участие в дальнобойных ударах по российским военным объектам, в частности аэродромам, складам боеприпасов, арсеналам, нефтеперерабатывающим предприятиям и заводам, связанным с производством беспилотников и управляемых авиационных бомб.

Хмара публично заявлял, что спецназовцы СБУ одними из первых в Силах обороны начали массово применять FPV-дроны. По его словам, это направление в Центре начали развивать в 2022 году, поскольку беспилотники позволяли значительно увеличить количество пораженных целей в тактической глубине.

Он также подчеркивал, что командиры спецподразделений должны участвовать в боевых выходах вместе с подчиненными, чтобы понимать ситуацию на поле боя и сохранять доверие личного состава.

Награды

По информации СБУ, Евгений Хмара - полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Его также наградили орденом "За мужество" III степени и отличием президента Украины "Крест боевых заслуг".

В марте 2019 года Хмара, который на тот момент имел звание подполковника, получил медаль "За военную службу Украине". Награда была присуждена ему за вклад в укрепление национальной безопасности, мужество, профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре временно исполнять обязанности министра обороны. Хмара должен продолжить реформирование оборонной сферы и обеспечить результаты. 

Александра Василенко

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