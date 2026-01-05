Зеленский уволил двух членов Национальной комиссии по ценным бумагам: озвучены фамилии

Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса Президента, сообщает УНН.

Подробности

Речь идет о Юрии Бойко и Ярославе Шляхове.

Дополнительно

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) является государственным коллегиальным органом, который осуществляет государственное регулирование рынка капитала, регулируемых товарных рынков, рынка виртуальных активов и надзор за его участниками, обеспечивает повышение стабильности, конкурентоспособности и развития рынка капитала, регулируемых товарных рынков, рынка виртуальных активов, а также защиту интересов инвесторов, предотвращает злоупотребления и правонарушения.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой СБУ Василием Малюком. Глава государства фактически подтвердил увольнение Малюка с должности и намекнул, чем он займется в дальнейшем.

Также УНН сообщал, что Владимир Зеленский указом от 5 января официально назначил Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента Украины.