Зеленський звільнив двох членів Національної комісії з цінних паперів: озвучені прізвища
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський звільнив Юрія Бойка та Ярослава Шляхова з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу Президента.
Деталі
Йдеться про Юрія Бойка і Ярослава Шляхова.
Додатково
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) є державним колегіальним органом, який здійснює державне регулювання ринку капіталу, регульованих товарних ринків, ринку віртуальних активів та нагляд за його учасниками, забезпечує підвищення стабільності, конкурентоспроможності та розвитку ринку капіталу, регульованих товарних ринків, ринку віртуальних активів, а також захист інтересів інвесторів, запобігає зловживанням та правопорушенням.
Нагадаємо
