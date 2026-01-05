Зеленський звільнив двох членів Національної комісії з цінних паперів: озвучені прізвища

$42.290.12
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 40748 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 44097 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 71855 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 83295 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 61087 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 65819 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 63256 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 65861 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 58033 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"5 січня, 03:29 • 26036 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА5 січня, 03:34 • 34185 перегляди
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна5 січня, 03:44 • 38263 перегляди
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки5 січня, 04:20 • 34887 перегляди
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес5 січня, 05:49 • 34248 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
09:07 • 40748 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 128593 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 146475 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 154736 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 289612 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 35027 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 30853 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 30042 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 39016 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 85068 перегляди
Зеленський звільнив двох членів Національної комісії з цінних паперів: озвучені прізвища

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент України Володимир Зеленський звільнив Юрія Бойка та Ярослава Шляхова з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу Президента.

Президент України Володимир Зеленський звільнив двох членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу Президента, повідомляє УНН.

Деталі

Йдеться про Юрія Бойка і Ярослава Шляхова.

Додатково

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) є державним колегіальним органом, який здійснює державне регулювання ринку капіталу, регульованих товарних ринків, ринку віртуальних активів та нагляд за його учасниками, забезпечує підвищення стабільності, конкурентоспроможності та розвитку ринку капіталу, регульованих товарних ринків, ринку віртуальних активів, а також захист інтересів інвесторів, запобігає зловживанням та правопорушенням.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із главою СБУ Василем Малюком. Глава держави фактично підтвердив звільнення Малюка з посади і натякнув, чим він займеться у подальшому.  

Також УНН повідомляв, що Володимир Зеленський указом від 5 січня офіційно призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента України.  

Євген Устименко

