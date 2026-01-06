На следующей неделе Рада может заменить ряд министров - нардеп

На следующей пленарной неделе, которая начнется 13 января, Верховная Рада может заменить ряд министров, в частности руководителей Министерства образования и науки, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

По кадрам, говорят еще не все изменения. Во-первых, будут менять секретаря СНБО (кстати, легче перечислить людей, которым еще не предложили эту должность за последнее время). Рустема Умерова переведут на должность советника Президента по безопасности (типа как NSC в США)

Он сообщил, что также планируется замена ряда министров.

Пока активнее всех говорят о министре образования. До этого же образовательное направление было за первым-вице-премьером Федоровым. С его переходом на Минобороны, скорее всего, будут менять Оксена Лисового. Должны назначить человека на главу Минцифры

Нардеп также добавил, что планируется назначить и главу Фонда государственного имущества. На эту должность обсуждается кандидатура главы комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи.

Я к чему это пишу. Что следующая пленарная неделя должна была быть неделей голосования различных международных обязательств (там уже прямо горят дедлайны). Но уже получается будет как минимум: 2 голосования за увольнение (МО и Минцифры), 3 назначения (МО, Минюст, Минэнерго) По СБУ пока, насколько мне известно, не будут выносить ничего (ни увольнения, ни назначения). Но здесь еще может позиция измениться. Короче, следующая пленарная неделя почти все время будет на кадровые ротации