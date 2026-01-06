$42.420.13
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 4530 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58 • 20077 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46 • 34645 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 38755 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 64643 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 117129 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 54179 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 52706 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 47358 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
На следующей неделе Рада может заменить ряд министров - нардеп

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Верховная Рада может заменить ряд министров, в частности руководителей Министерства образования и науки, Министерства обороны и Министерства цифровой трансформации, на следующей пленарной неделе, которая начнется 13 января. Также ожидается назначение главы Фонда государственного имущества и перевод Рустема Умерова на должность советника Президента по безопасности.

На следующей неделе Рада может заменить ряд министров - нардеп

На следующей пленарной неделе, которая начнется 13 января, Верховная Рада может заменить ряд министров, в частности руководителей Министерства образования и науки, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН

По кадрам, говорят еще не все изменения. Во-первых, будут менять секретаря СНБО (кстати, легче перечислить людей, которым еще не предложили эту должность за последнее время). Рустема Умерова переведут на должность советника Президента по безопасности (типа как NSC в США) 

- написал Железняк. 

Он сообщил, что также планируется замена ряда министров. 

Пока активнее всех говорят о министре образования. До этого же образовательное направление было за первым-вице-премьером Федоровым. С его переходом на Минобороны, скорее всего, будут менять Оксена Лисового. Должны назначить человека на главу Минцифры 

- добавил Железняк. 

Нардеп также добавил, что планируется назначить и главу Фонда государственного имущества. На эту должность обсуждается кандидатура главы комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи. 

Я к чему это пишу. Что следующая пленарная неделя должна была быть неделей голосования различных международных обязательств (там уже прямо горят дедлайны). Но уже получается будет как минимум: 2 голосования за увольнение (МО и Минцифры), 3 назначения (МО, Минюст, Минэнерго) По СБУ пока, насколько мне известно, не будут выносить ничего (ни увольнения, ни назначения). Но здесь еще может позиция измениться. Короче, следующая пленарная неделя почти все время будет на кадровые ротации 

- резюмировал нардеп. 

Напомним

Василий Малюк подтвердил, что уходит с должности Главы Службы безопасности, но заверил, что останется в системе "реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня".

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности Главы Службы безопасности Украины Евгения Хмару. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины.

Павел Башинский

Политика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Оксен Лисовой
Рустем Умеров
Министерство образования и науки Украины
Василий Малюк
Михаил Федоров
Министерство юстиции Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Министерство обороны Украины
Министерство энергетики Украины
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк