На наступному тижні Рада може замінити низку міністрів - нардеп

Наступного пленарного тижня, який розпочнеться 13 січня, Верховна Рада може замінити ряд міністрів, зокрема очільників Міністерства освіти і науки, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

По кадрам, говорять ще не всі зміни. По-перше, будуть міняти секретаря РНБО (до речі, легше перерахувати людей, яким ще не запропонували цю посаду за останній час). Рустема Умєрова переведуть на посаду радником Президента по безпеці (типу як NSC в США)

Він повідомив, що також планується заміна низки міністрів.

Поки активніше за всіх говорять про міністра освіти. До цього, ж освітній напрямок був за першим-віце-премʼєром Федоровим. З його переходом на Міноборони, то скоріш за все будуть міняти Оксена Лісового. Мають призначити людину на очільника Мінцифри

Нардеп також додав, що планується призначити і голову Фонду державного майна. На цю посаду обговорюється кандидатура голови комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи.

Я до чого це пишу. Що наступний пленарний тиждень мав би бути тижнем голосування різних міжнародних зобовʼязань (там вже прям горять дедлайни). Але вже виходить буде як мінімум: 2-а голосування за звільнення (МО та Мінцифри), 3-и призначення (МО, Мін'юст, Міненерго) По СБУ поки, наскільки мені відомо, не будуть виносити нічого (ані звільнення, ані призначення). Але тут ще може позиція змінитися. Коротше, наступний пленарний тиждень майже весь час буде на кадрові ротації