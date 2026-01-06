На наступному тижні Рада може замінити низку міністрів - нардеп

$42.420.13
11:59
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
У липецькій області після атаки дронів горить усманська нафтобазаVideo6 січня, 03:52
Таїланд знову звинувачує Камбоджу в порушенні режиму припинення вогню6 січня, 05:19
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі08:04
США готують угоду по Гренландії для посилення впливу на острів - The Economist09:19
Україну накриють снігопади, хуртовини та різке похолодання до -23°11:20
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися11:35
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Емманюель Макрон
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Ґренландія
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"12:31
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Bild

На наступному тижні Рада може замінити низку міністрів - нардеп

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Верховна Рада може замінити низку міністрів, зокрема очільників Міністерства освіти і науки, Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації, наступного пленарного тижня, що розпочнеться 13 січня. Також очікується призначення голови Фонду державного майна та переведення Рустема Умєрова на посаду радника Президента з безпеки.

На наступному тижні Рада може замінити низку міністрів - нардеп

Наступного пленарного тижня, який розпочнеться 13 січня, Верховна Рада може замінити ряд міністрів, зокрема очільників Міністерства освіти і науки, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН

По кадрам, говорять ще не всі зміни. По-перше, будуть міняти секретаря РНБО (до речі, легше перерахувати людей, яким ще не запропонували цю посаду за останній час). Рустема Умєрова переведуть на посаду радником Президента по безпеці (типу як NSC в США) 

- написав Железняк. 

Він повідомив, що також планується заміна низки міністрів. 

Поки активніше за всіх говорять про міністра освіти. До цього, ж освітній напрямок був за першим-віце-премʼєром Федоровим. З його переходом на Міноборони, то скоріш за все будуть міняти Оксена Лісового. Мають призначити людину на очільника Мінцифри 

- додав Железняк. 

Нардеп також додав, що планується призначити і голову Фонду державного майна. На цю посаду обговорюється кандидатура голови комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи. 

Я до чого це пишу. Що наступний пленарний тиждень мав би бути тижнем голосування різних міжнародних зобовʼязань (там вже прям горять дедлайни). Але вже виходить буде як мінімум: 2-а голосування за звільнення (МО та Мінцифри), 3-и призначення (МО, Мін'юст, Міненерго) По СБУ поки, наскільки мені відомо, не будуть виносити нічого (ані звільнення, ані призначення). Але тут ще може позиція змінитися. Коротше, наступний пленарний тиждень майже весь час буде на кадрові ротації 

- резюмував нардеп. 

Нагадаємо

Василь Малюк підтвердив, що йде з посади Голови Служби безпеки, але запевнив, що залишиться у системі "реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня".

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язків Голови Служби безпеки України Євгенія Хмару. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

