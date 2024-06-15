Самолет рф "заблудился" в воздушном пространстве Швеции впервые после вступления страны в НАТО

В пятницу российский истребитель Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции впервые после вступления страны в НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Силы обороны Швеции.

"В пятницу днем​​российский истребитель Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции к востоку от южной оконечности острова Готланд. Российский самолет был предупрежден устным вызовом шведского боевого командования ВВС", - говориться в сообщении.

Сообщается, что когда на это не обратили внимания и самолет не отклонился от своего маршрута, его выгнал из воздушного пространства Швеции JAS-39 Gripen.

"Действия россии неприемлемы и демонстрируют неуважение к нашей территориальной целостности. Мы следили за всем процессом и были там, чтобы вмешаться", — сказал командующий ВВС Швеции Йонас Викман.

Отмечается, что нарушение длилось недолго.

Последние соответствующие несанкционированные полеты были совершены россией в 2022 году, когда два российских Су-27 и два Су-24 нарушили воздушное пространство Швеции, также над Готландом.

Дополнение

В марте 2027 года Швеция официально стала 32-м членом НАТО.