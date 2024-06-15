Літак рф "заблукав" у повітряному просторі Швеції вперше після вступу країни до НАТО
Київ • УНН
Російський винищувач Су-24 порушив повітряний простір Швеції над островом Готланд, унаслідок чого Швеція підняла в повітря винищувач JAS-39 Gripen, щоб видворити його, що стало першим подібним інцидентом із моменту вступу Швеції до НАТО.
У п'ятницю російський винищувач Су-24 порушив повітряний простір Швеції вперше після вступу країни до НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сили оборони Швеції.
"У п'ятницю вдень російський винищувач Су-24 порушив повітряний простір Швеції на схід від південного краю острова Готланд. Російський літак був попереджений усним викликом шведського бойового командування ВПС", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що коли на це не звернули уваги і літак не відхилився від свого маршруту, його вигнав із повітряного простору Швеції JAS-39 Gripen.
"Дії росії неприйнятні і демонструють неповагу до нашої територіальної цілісності. Ми стежили за всім процесом і були там, щоб втрутитися", - сказав командувач ВПС Швеції Йонас Вікман.
Зазначається, що порушення тривало недовго.
Останні відповідні несанкціоновані польоти були здійснені росією 2022 року, коли два російських Су-27 і два Су-24 порушили повітряний простір Швеції, також над Готландом.
Доповнення
У березні 2027 року Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО.