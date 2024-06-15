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Літак рф "заблукав" у повітряному просторі Швеції вперше після вступу країни до НАТО

Літак рф "заблукав" у повітряному просторі Швеції вперше після вступу країни до НАТО

Київ • УНН

 • 15893 перегляди

Російський винищувач Су-24 порушив повітряний простір Швеції над островом Готланд, унаслідок чого Швеція підняла в повітря винищувач JAS-39 Gripen, щоб видворити його, що стало першим подібним інцидентом із моменту вступу Швеції до НАТО.

У п'ятницю російський винищувач Су-24 порушив повітряний простір Швеції вперше після вступу країни до НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сили оборони Швеції.

"У п'ятницю вдень російський винищувач Су-24 порушив повітряний простір Швеції на схід від південного краю острова Готланд. Російський літак був попереджений усним викликом шведського бойового командування ВПС", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що коли на це не звернули уваги і літак не відхилився від свого маршруту, його вигнав із повітряного простору Швеції JAS-39 Gripen.

"Дії росії неприйнятні і демонструють неповагу до нашої територіальної цілісності. Ми стежили за всім процесом і були там, щоб втрутитися", - сказав командувач ВПС Швеції  Йонас Вікман.

Зазначається, що порушення тривало недовго.

Останні відповідні несанкціоновані польоти були здійснені росією 2022 року, коли два російських Су-27 і два Су-24 порушили повітряний простір Швеції, також над Готландом.

Доповнення

У березні 2027 року Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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