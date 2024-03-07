Швеция официально стала 32-м членом НАТО
Киев • УНН
Швеция официально стала 32-м членом НАТО после того, как сдала на хранение свой документ о вступлении, что ознаменовало конец ее длительной политики внеблоковости в ответ на российское вторжение в Украину.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне принял от премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона документ о присоединении Швеции к НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после этого объявил, что Швеция официально стала 32-м членом НАТО, пишет УНН.
Официально - Швеция стала 32-м членом НАТО и занимает законное место за нашим столом. Вступление Швеции делает НАТО сильнее, Швецию безопаснее, а весь Альянс более защищенным. Я с нетерпением жду возможности поднять их флаг в штаб-квартире НАТО в понедельник
Дополнение
7 марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил ему, что все страны-члены НАТО приняли протокол о вступлении и пригласили Швецию присоединиться к Североатлантическому договору.
После этого правительство Швеции приняло решение о вступлении страны в НАТО.
Позже премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, находящийся в Вашингтоне, подписал документ о присоединении Швеции к НАТО для дальнейшей передачи правительству США.
Швеция немедленно становится 32-м членом НАТО, как только сдаст на хранение официальную документацию.
Стокгольм отказался от своей политики неприсоединения для большей безопасности в рамках Организации Североатлантического договора после вторжения россии в Украину в 2022 году.
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