ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Швеция официально стала 32-м членом НАТО

Швеция официально стала 32-м членом НАТО

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 16:31  •  9329 просмотра

Read in English

Швеция официально стала 32-м членом НАТО после того, как сдала на хранение свой документ о вступлении, что ознаменовало конец ее длительной политики внеблоковости в ответ на российское вторжение в Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне принял от премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона документ о присоединении Швеции к НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после этого объявил, что Швеция официально стала 32-м членом НАТО, пишет УНН.

Официально - Швеция стала 32-м членом НАТО и занимает законное место за нашим столом. Вступление Швеции делает НАТО сильнее, Швецию безопаснее, а весь Альянс более защищенным. Я с нетерпением жду возможности поднять их флаг в штаб-квартире НАТО в понедельник

- написал Столтенберг в соцсети Х.

Дополнение

7 марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил ему, что все страны-члены НАТО приняли протокол о вступлении и пригласили Швецию присоединиться к Североатлантическому договору. 

После этого правительство Швеции приняло решение о вступлении страны в НАТО.

Позже премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, находящийся в Вашингтоне, подписал документ о присоединении Швеции к НАТО для дальнейшей передачи правительству США.

Швеция немедленно становится 32-м членом НАТО, как только сдаст на хранение официальную документацию.

Стокгольм отказался от своей политики неприсоединения для большей безопасности в рамках Организации Североатлантического договора после вторжения россии в Украину в 2022 году.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
natoNATO
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
stokgolmСтокгольм
shvetsiyaШвеция
yens-stoltenberhЙенс Столтенберг
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  33796 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  53948 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  62406 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
  •  75484 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  120342 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  134023 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  124819 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  117930 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115663 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
06.03.24  •  109447 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Новости по теме
Швеция официально стала 32-м членом НАТО

Швеция официально стала 32-м членом НАТО

  •  9329 просмотра
Израиль примет участие в Евровидении 2024 с песней "Hurricane"

Израиль примет участие в Евровидении 2024 с песней "Hurricane"

  •  8985 просмотра
На Харьковщине объявили о принудительной эвакуации детей и их родителей из 18 населенных пунктов Купянщины

На Харьковщине объявили о принудительной эвакуации детей и их родителей из 18 населенных пунктов Купянщины

  •  10467 просмотра
"Я не знаю, в кого они хотели попасть": Зеленский об обстреле Одессы во время своего визита в город с премьером Греции

"Я не знаю, в кого они хотели попасть": Зеленский об обстреле Одессы во время своего визита в город с премьером Греции

  •  11310 просмотра
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

  •  17556 просмотра
За сам факт голосования на "выборах путина" в оккупации наказание не предусмотрено, но организаторы должны отвечать - Лубинец

За сам факт голосования на "выборах путина" в оккупации наказание не предусмотрено, но организаторы должны отвечать - Лубинец

  •  16357 просмотра
Конгресс может начать сбор подписей, чтобы рассмотреть помощь Украине в обход спикера

Конгресс может начать сбор подписей, чтобы рассмотреть помощь Украине в обход спикера

  •  16715 просмотра
Ракетная атака рф на Сумы: повреждены здания школы, больницы и водоканала, один человек ранен

Ракетная атака рф на Сумы: повреждены здания школы, больницы и водоканала, один человек ранен

  •  19695 просмотра
Если Европа не отбросит страх и нерешительность, однажды наступит очередь ее солдат - Кулеба

Если Европа не отбросит страх и нерешительность, однажды наступит очередь ее солдат - Кулеба

  •  18787 просмотра
Золото на историческом максимуме и это только начало

Золото на историческом максимуме и это только начало

  •  17596 просмотра

Популярные

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  103019 просмотра
Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"

Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"

  •  31356 просмотра
В Киеве станция метро "Днепр" возобновляет работу после закрытия с начала вторжения рф

В Киеве станция метро "Днепр" возобновляет работу после закрытия с начала вторжения рф

  •  28045 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  112206 просмотра
В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

  •  87911 просмотра

Публикации

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  103019 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  112206 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  144243 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  169615 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  174736 просмотра

Швеция официально стала 32-м членом НАТО

Швеция официально стала 32-м членом НАТО после того, как сдала на хранение свой документ о вступлении, что ознаменовало конец ее длительной политики внеблоковости в ответ на российское вторжение в Украину.

Новости Мира •   •  9329 просмотра
Швеция официально стала 32-м членом НАТО

Израиль примет участие в Евровидении 2024 с песней "Hurricane"

Израиль примет участие в песенном конкурсе Евровидение 2024 года с песней "Hurricane" после отклонения двух предыдущих предложений, которые были признаны слишком политически ангажированными, что позволит стране принять участие в мероприятии в Мальме, Швеция, придерживаясь принципов политического нейтралитета.

Культура •   •  8985 просмотра
Израиль примет участие в Евровидении 2024 с песней "Hurricane"

На Харьковщине объявили о принудительной эвакуации детей и их родителей из 18 населенных пунктов Купянщины

В Харьковской области власти решили принудительно эвакуировать 161 ребенка с родителями из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской громад из-за российских обстрелов гражданских районов.

Война •   •  10467 просмотра
На Харьковщине объявили о принудительной эвакуации детей и их родителей из 18 населенных пунктов Купянщины

"Я не знаю, в кого они хотели попасть": Зеленский об обстреле Одессы во время своего визита в город с премьером Греции

Комментируя обстрел Одессы президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может сказать кто, или что было целью ракетного удара рф.

Война •   •  11310 просмотра
"Я не знаю, в кого они хотели попасть": Зеленский об обстреле Одессы во время своего визита в город с премьером Греции

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Российский самолет МиГ-31К взлетел с аэродрома в россии - из-за потенциальной ракетной угрозы по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Война •   •  17556 просмотра
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

За сам факт голосования на "выборах путина" в оккупации наказание не предусмотрено, но организаторы должны отвечать - Лубинец

Наказание за участие в псевдовыборах путина на оккупированных территориях законодательством Украины не предусмотрено, но организаторы и агитаторы должны быть привлечены к ответственности, считает омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Война •   •  16357 просмотра
За сам факт голосования на "выборах путина" в оккупации наказание не предусмотрено, но организаторы должны отвечать - Лубинец

Конгресс может начать сбор подписей, чтобы рассмотреть помощь Украине в обход спикера

Конгресс может начать сбор подписей уже на этой неделе, чтобы в обход спикера вынести законопроект о помощи Украине и партнерам на голосование, если спикер к тому времени не внесет его на рассмотрение.

Политика •   •  16715 просмотра
Конгресс может начать сбор подписей, чтобы рассмотреть помощь Украине в обход спикера

Ракетная атака рф на Сумы: повреждены здания школы, больницы и водоканала, один человек ранен

Российский ракетный обстрел повредил школу, больницу и водоканал в Сумах. Кроме того, известно об одном травмированном гражданском лице. По данным ОВА, на месте прилета работают все необходимые службы.

Война •   •  19695 просмотра
Ракетная атака рф на Сумы: повреждены здания школы, больницы и водоканала, один человек ранен

Если Европа не отбросит страх и нерешительность, однажды наступит очередь ее солдат - Кулеба

Или Европа окажет полную поддержку украинским солдатам в защите Украины, или однажды европейским солдатам придется отдать свою жизнь, защищая Центральную и остальную Европу от российской агрессии.

Война •   •  18787 просмотра
Если Европа не отбросит страх и нерешительность, однажды наступит очередь ее солдат - Кулеба

Золото на историческом максимуме и это только начало

Цена на золото достигла нового рекорда в $2154 за унцию после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил о вероятном снижении процентных ставок в этом году.

Экономика •   •  17596 просмотра
Золото на историческом максимуме и это только начало