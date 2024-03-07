Госсекретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне принял от премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона документ о присоединении Швеции к НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после этого объявил, что Швеция официально стала 32-м членом НАТО, пишет УНН.

Официально - Швеция стала 32-м членом НАТО и занимает законное место за нашим столом. Вступление Швеции делает НАТО сильнее, Швецию безопаснее, а весь Альянс более защищенным. Я с нетерпением жду возможности поднять их флаг в штаб-квартире НАТО в понедельник - написал Столтенберг в соцсети Х.

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7 марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил ему, что все страны-члены НАТО приняли протокол о вступлении и пригласили Швецию присоединиться к Североатлантическому договору.

После этого правительство Швеции приняло решение о вступлении страны в НАТО.

Позже премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, находящийся в Вашингтоне, подписал документ о присоединении Швеции к НАТО для дальнейшей передачи правительству США.

Швеция немедленно становится 32-м членом НАТО, как только сдаст на хранение официальную документацию.

Стокгольм отказался от своей политики неприсоединения для большей безопасности в рамках Организации Североатлантического договора после вторжения россии в Украину в 2022 году.