Уряд Швеції ухвалив рішення про вступ до НАТО
Київ • УНН
Уряд Швеції ухвалив рішення про вступ до НАТО, відкриваючи нову главу в своїй історії і зміцнюючи свою безпеку як вільної західної демократії.
Шведський уряд ухвалив рішення про те, що Швеція стане членом НАТО, повідомила віцепрем'єр-міністр і міністр енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебба Буш на пресконференції у четвер, пише УНН з посиланням на Dagens Nyheter.
Деталі
"Зараз починається новий розділ в історії Королівства Швеція", – зазначила вона.
Буш назвала вступ до НАТО важливою віхою для Швеції.
"Ми належимо до вільних демократій Заходу. А складні проблеми найкраще вирішувати разом. Швеція робить НАТО сильнішою, а НАТО робить Швецію безпечнішою", - продовжила Буш.
У пресконференції також беруть участь шведські міністр ринку праці та інтеграції Йохан Персон та міністр оборони Пол Джонсон. Персон назвав те, що відбувається, новою ерою політики безпеки Швеції.
"Особисто я чекав на це 20 років". - сказав він.
Пол Джонсон каже, що Швеція добре підготовлена.
"Як член НАТО, ми підпадаємо під гарантії оборони НАТО та включені до спільного планування оборони НАТО", - вказав він.
Нагадаємо
Невдовзі після цього прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон передасть документи про приєднання Швеції до НАТО уряду США.
Швеція негайно стане 32-м членом НАТО, щойно здасть на зберігання офіційну документацію.
Раніше 7 березня прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив йому, що всі країни-члени НАТО прийняли протокол про вступ і запросили Швецію приєднатися до Північноатлантичного договору.