Правительство Швеции приняло решение о вступлении в НАТО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лубинец требует назначить служебное расследование из-за ненадлежащего реагирования полиции на избиение прохожих во Франковске

Лубинец требует провести служебное расследование относительно ненадлежащего реагирования полиции на сообщения об избиении прохожих в Ивано-Франковске.

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Лубинец требует назначить служебное расследование из-за ненадлежащего реагирования полиции на избиение прохожих во Франковске

Более 400 000 гривен за непригодность к службе: на Ривненщине задержан член ВВК и посредник

В Ровенской области правоохранители разоблачили коррупционную схему с участием работника военно-врачебной комиссии и бывшего районного военного комиссара, которые получили взяток на сумму почти 5 миллионов гривен за признание лиц непригодными к военной службе.

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Более 400 000 гривен за непригодность к службе: на Ривненщине задержан член ВВК и посредник

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

На Волыни работники автошколы и некоторые сотрудники Главного сервисного центра одевали платных клиентов в специальную одежду со скрытыми телефонами и вибросигналами, чтобы помочь им незаконно сдать экзамен на получение водительских прав за 700 долларов США - такую схему разоблачили правоохранители.

Криминал и ЧП •   •  20666 просмотра
Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

В Литве в этом году начнет действовать ротационная ПВО с батареями Patriot

Батареи ПВО Patriot будут развернуты в Литве в этом году в рамках ранее согласованной ротационной системы противовоздушной обороны.

Новости Мира •   •  9705 просмотра
В Литве в этом году начнет действовать ротационная ПВО с батареями Patriot

47 ОМБр показали жуткие кадры уничтожения бронетехники врага на Авдеевском направлении

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую бронетехнику, которая использовалась для перевозки пехоты на Авдеевском направлении.

Война •   •  10265 просмотра
47 ОМБр показали жуткие кадры уничтожения бронетехники врага на Авдеевском направлении

В россии заявили, что Казахстан может передать Украине военную помощь: Астана опровергла

Российские СМИ сообщили, что Казахстан может отправить военную помощь Украине, но Министерство обороны Казахстана отрицало переговоры с украинским "Укрспецэкспортом" о закупке военной продукции и заявило, что Казахстан запретил экспорт вооружений и военной техники с 2022 года.

Война •   •  13304 просмотра
В россии заявили, что Казахстан может передать Украине военную помощь: Астана опровергла

россия пытается контролировать Молдову через энергошантаж и попытки государственного переворота - Санду

россия пытается дестабилизировать Молдову с помощью энергетического шантажа, попыток государственного переворота, дезинформационных кампаний, кибератак, вмешательства в выборы и спонсирования протестов, заявила президент Молдовы Майя Санду во время совместной пресс-конференции с Макроном во Франции.

Новости Мира •   •  9533 просмотра
россия пытается контролировать Молдову через энергошантаж и попытки государственного переворота - Санду

Правительство Швеции сегодня даст зеленый свет членству в НАТО

Швеция официально вступит в НАТО сегодня после того, как подаст документы на вступление в правительство США.

Политика •   •  10696 просмотра
Правительство Швеции сегодня даст зеленый свет членству в НАТО

Бундестаг на следующей неделе снова попытается проголосовать за передачу Украине Taurus

Оппозиционная фракция ХДС/ХСС на следующей неделе подаст в немецкий парламент резолюцию о предоставлении Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus из арсенала Бундесвера.

Война •   •  13358 просмотра
Бундестаг на следующей неделе снова попытается проголосовать за передачу Украине Taurus