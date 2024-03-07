Правительство Швеции приняло решение о вступлении в НАТО

Шведское правительство приняло решение о том, что Швеция станет членом НАТО, сообщила вице-премьер-министр и министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш на пресс-конференции в четверг, пишет УНН со ссылкой на Dagens Nyheter.

Детали

"Сейчас начинается новая глава в истории Королевства Швеция", - отметила она.

Буш назвала вступление в НАТО важной вехой для Швеции.

"Мы принадлежим к свободным демократиям Запада. А сложные проблемы лучше всего решать вместе. Швеция делает НАТО сильнее, а НАТО делает Швецию безопаснее", - продолжила Буш.

В пресс-конференции также принимают участие шведские министр рынка труда и интеграции Йохан Персон и министр обороны Пол Джонсон. Персон назвал происходящее новой эрой политики безопасности Швеции.

"Лично я ждал этого 20 лет", - сказал он.

Пол Джонсон говорит, что Швеция хорошо подготовлена.

"Как член НАТО, мы подпадаем под гарантии обороны НАТО и включены в совместное планирование обороны НАТО", - указал он.

Напомним

Вскоре после этого премьер-министр страны Ульф Кристерссон передаст документы о присоединении Швеции к НАТО правительству США.

Швеция немедленно станет 32-м членом НАТО, как только сдаст на хранение официальную документацию.

Ранее 7 марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил ему, что все страны-члены НАТО приняли протокол о вступлении и пригласили Швецию присоединиться к Североатлантическому договору.