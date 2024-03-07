Уряд Швеції сьогодні дасть зелене світло членству в НАТО
Київ • УНН
Швеція офіційно вступить до НАТО сьогодні після того, як подасть документи на вступ до уряду США.
Уряд Швеції в четвер ухвалює офіційне рішення про приєднання країни до НАТО, йдеться в заяві уряду, даючи зелене світло міністру закордонних справ та прем'єр-міністру країни передати документи про вступ офіційним особам США у Вашингтоні, пише УНН.
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"Уряд проводить додаткове засідання в Стокгольмі вдень, щоб ухвалити рішення про приєднання Швеції до Північноатлантичного договору", - ідеться у повідомленні на сайті шведського уряду.
Невдовзі після цього прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон передасть документи про приєднання Швеції до уряду США.
Швеція негайно стане 32-м членом НАТО, щойно здасть на зберігання офіційну документацію.
Міністр промисловості країни Ебба Буш, міністр ринків праці та інтеграції Йохан Пехрсон і міністр оборони Пол Йонсон проведуть пресконференцію з нагоди сьогоднішнього рішення уряду щодо вступу Швеції до НАТО. Пресконференція була запланована на 16:00 за місцевим часом, але трохи затримується, повідомляє Dagens Nyheter.
Як повідомляється, виступ з Вашингтона очікується о 18 годині, а за годину після цього прем'єр-міністр Ульф Крістерссон звернеться до нації.
Раніше
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у четвер повідомив, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив йому, що всі країни-члени НАТО прийняли протокол про вступ і запросили Швецію приєднатися до Північноатлантичного договору. Швеція невдовзі стане 32-м членом НАТО, повідомив Крістерссон.