ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Правительство Швеции сегодня даст зеленый свет членству в НАТО

Правительство Швеции сегодня даст зеленый свет членству в НАТО

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 15:12  •  10712 просмотра

Read in English

Швеция официально вступит в НАТО сегодня после того, как подаст документы на вступление в правительство США.

Правительство Швеции в четверг принимает официальное решение о присоединении страны к НАТО, говорится в заявлении правительства, давая зеленый свет министру иностранных дел и премьер-министру страны передать документы о вступлении официальным лицам США в Вашингтоне, пишет УНН.

Детали

"Правительство проводит дополнительное заседание в Стокгольме днем, чтобы принять решение о присоединении Швеции к Североатлантическому договору", - говорится в сообщении на сайте шведского правительства.

Вскоре после этого премьер-министр страны Ульф Кристерссон передаст документы о присоединении Швеции правительству США. 

Швеция немедленно станет 32-м членом НАТО, как только сдаст на хранение официальную документацию.

Министр промышленности страны Эбба Буш, министр рынков труда и интеграции Йохан Пехрсон и министр обороны Пол Йонсон проведут пресс-конференцию по случаю сегодняшнего решения правительства о вступлении Швеции в НАТО. Пресс-конференция была запланирована на 16:00 по местному времени, но немного задерживается, сообщает Dagens Nyheter.

Как сообщается, выступление из Вашингтона ожидается в 18 часов, а через час после этого премьер-министр Ульф Кристерссон обратится к нации.

Ранее

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в четверг сообщил, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил ему, что все страны-члены НАТО приняли протокол о вступлении и пригласили Швецию присоединиться к Североатлантическому договору. Швеция вскоре станет 32-м членом НАТО, сообщил Кристерссон.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
natoNATO
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
stokgolmСтокгольм
shvetsiyaШвеция
yens-stoltenberhЙенс Столтенберг
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  20678 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  46591 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  56211 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
  •  69582 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  119645 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  133776 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  124644 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  117800 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115557 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
06.03.24  •  109440 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Новости по теме
Правительство Швеции сегодня даст зеленый свет членству в НАТО

Правительство Швеции сегодня даст зеленый свет членству в НАТО

  •  10712 просмотра
Бундестаг на следующей неделе снова попытается проголосовать за передачу Украине Taurus

Бундестаг на следующей неделе снова попытается проголосовать за передачу Украине Taurus

  •  13375 просмотра
Не скрывает своих симпатий к путину: балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

Не скрывает своих симпатий к путину: балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

  •  11935 просмотра
Pornhub подал в суд на ЕС с целью оспорить новые обязательства модерации контента

Pornhub подал в суд на ЕС с целью оспорить новые обязательства модерации контента

  •  11707 просмотра
Участвовали в "мясных" штурмах Бахмута: группу боевиков приговорили к 15 годам тюрьмы

Участвовали в "мясных" штурмах Бахмута: группу боевиков приговорили к 15 годам тюрьмы

  •  14865 просмотра
Макрон заявляет о "непоколебимой поддержке" Молдовы перед лицом российской угрозы

Макрон заявляет о "непоколебимой поддержке" Молдовы перед лицом российской угрозы

  •  12430 просмотра
Кулеба о боеприпасах для Украины: срочно нужны решительные решения, а не лихорадочные дискуссии

Кулеба о боеприпасах для Украины: срочно нужны решительные решения, а не лихорадочные дискуссии

  •  12823 просмотра
Из-за профицита электроэнергии украинские АЭС перевели на пониженную нагрузку

Из-за профицита электроэнергии украинские АЭС перевели на пониженную нагрузку

  •  12244 просмотра
В Украине на приграничных территориях построят систему блокировки российского вещания

В Украине на приграничных территориях построят систему блокировки российского вещания

  •  11387 просмотра
Комитет по нацбезопасности до сих пор не начал рассмотрение 4195 поданных правок к мобилизационному законопроекту - Безуглая

Комитет по нацбезопасности до сих пор не начал рассмотрение 4195 поданных правок к мобилизационному законопроекту - Безуглая

  •  13149 просмотра

Популярные

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  95531 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  108567 просмотра
В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

  •  69411 просмотра
Оккупанты в Симферополе хотят построить комплекс для обучения школьников военным профессиям

Оккупанты в Симферополе хотят построить комплекс для обучения школьников военным профессиям

  •  50899 просмотра
В Белом доме прокомментировали отказ Зеленской и Навальной принять участие в выступлении Байдена

В Белом доме прокомментировали отказ Зеленской и Навальной принять участие в выступлении Байдена

  •  74058 просмотра

Публикации

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  95531 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  108567 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  142291 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  167722 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  173022 просмотра

Правительство Швеции сегодня даст зеленый свет членству в НАТО

Швеция официально вступит в НАТО сегодня после того, как подаст документы на вступление в правительство США.

Политика •   •  10712 просмотра
Правительство Швеции сегодня даст зеленый свет членству в НАТО

Бундестаг на следующей неделе снова попытается проголосовать за передачу Украине Taurus

Оппозиционная фракция ХДС/ХСС на следующей неделе подаст в немецкий парламент резолюцию о предоставлении Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus из арсенала Бундесвера.

Война •   •  13375 просмотра
Бундестаг на следующей неделе снова попытается проголосовать за передачу Украине Taurus

Не скрывает своих симпатий к путину: балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

российская балерина Илзе Лиепа была лишена литовского гражданства за то, что публично поддерживала россию и владимира путина, называла войну в Украине "спецоперацией" и выражала пренебрежение к западным ценностям.

Культура •   •  11935 просмотра
Не скрывает своих симпатий к путину: балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

Pornhub подал в суд на ЕС с целью оспорить новые обязательства модерации контента

Pornhub, Xvideos и Stripchat подали в суд на ЕС, чтобы оспорить новые обязательства по модерации контента в соответствии с Законом о цифровых услугах, который классифицирует их как "очень крупные онлайн-платформы".

Новости Мира •   •  11707 просмотра
Pornhub подал в суд на ЕС с целью оспорить новые обязательства модерации контента

Участвовали в "мясных" штурмах Бахмута: группу боевиков приговорили к 15 годам тюрьмы

Пятерых российских боевиков, участвовавших в "мясном" штурме Бахмута, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену и участие в незаконных вооруженных формированиях.

Война •   •  14865 просмотра
Участвовали в "мясных" штурмах Бахмута: группу боевиков приговорили к 15 годам тюрьмы

Макрон заявляет о "непоколебимой поддержке" Молдовы перед лицом российской угрозы

Франция подтверждает непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Молдовы на фоне растущих опасений, что Приднестровье может стать новой горячей точкой.

Война •   •  12430 просмотра
Макрон заявляет о "непоколебимой поддержке" Молдовы перед лицом российской угрозы

Кулеба о боеприпасах для Украины: срочно нужны решительные решения, а не лихорадочные дискуссии

Украина срочно нуждается в решительных и системных решениях от союзников о предоставлении достаточного количества артиллерийских боеприпасов, а не только в лихорадочных дискуссиях.

Война •   •  12823 просмотра
Кулеба о боеприпасах для Украины: срочно нужны решительные решения, а не лихорадочные дискуссии

Из-за профицита электроэнергии украинские АЭС перевели на пониженную нагрузку

Из-за долгосрочного профицита электроэнергии в Украине несколько энергоблоков АЭС работают на пониженной мощности, и "Энергоатом" готовит их к плановым ремонтам раньше запланированного срока.

Экономика •   •  12244 просмотра
Из-за профицита электроэнергии украинские АЭС перевели на пониженную нагрузку

В Украине на приграничных территориях построят систему блокировки российского вещания

Система блокировки российского телерадиовещания будет построена в приграничных районах Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской областей для уменьшения влияния российской пропаганды и усиления информационной безопасности Украины.

Война •   •  11387 просмотра
В Украине на приграничных территориях построят систему блокировки российского вещания

Комитет по нацбезопасности до сих пор не начал рассмотрение 4195 поданных правок к мобилизационному законопроекту - Безуглая

Комитет национальной безопасности Украины продолжил обсуждение, но не проголосовал за 4 195 поправок к мобилизационному законопроекту, не приняв ни одного решения после многочасовых переговоров.

Война •   •  13149 просмотра
Комитет по нацбезопасности до сих пор не начал рассмотрение 4195 поданных правок к мобилизационному законопроекту - Безуглая