Правительство Швеции сегодня даст зеленый свет членству в НАТО

Правительство Швеции в четверг принимает официальное решение о присоединении страны к НАТО, говорится в заявлении правительства, давая зеленый свет министру иностранных дел и премьер-министру страны передать документы о вступлении официальным лицам США в Вашингтоне, пишет УНН.

Детали

"Правительство проводит дополнительное заседание в Стокгольме днем, чтобы принять решение о присоединении Швеции к Североатлантическому договору", - говорится в сообщении на сайте шведского правительства.

Вскоре после этого премьер-министр страны Ульф Кристерссон передаст документы о присоединении Швеции правительству США.

Швеция немедленно станет 32-м членом НАТО, как только сдаст на хранение официальную документацию.

Министр промышленности страны Эбба Буш, министр рынков труда и интеграции Йохан Пехрсон и министр обороны Пол Йонсон проведут пресс-конференцию по случаю сегодняшнего решения правительства о вступлении Швеции в НАТО. Пресс-конференция была запланирована на 16:00 по местному времени, но немного задерживается, сообщает Dagens Nyheter.

Как сообщается, выступление из Вашингтона ожидается в 18 часов, а через час после этого премьер-министр Ульф Кристерссон обратится к нации.

Ранее

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в четверг сообщил, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил ему, что все страны-члены НАТО приняли протокол о вступлении и пригласили Швецию присоединиться к Североатлантическому договору. Швеция вскоре станет 32-м членом НАТО, сообщил Кристерссон.