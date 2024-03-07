Правительство Швеции сегодня даст зеленый свет членству в НАТО
Киев • УНН
Швеция официально вступит в НАТО сегодня после того, как подаст документы на вступление в правительство США.
Правительство Швеции в четверг принимает официальное решение о присоединении страны к НАТО, говорится в заявлении правительства, давая зеленый свет министру иностранных дел и премьер-министру страны передать документы о вступлении официальным лицам США в Вашингтоне, пишет УНН.
Детали
"Правительство проводит дополнительное заседание в Стокгольме днем, чтобы принять решение о присоединении Швеции к Североатлантическому договору", - говорится в сообщении на сайте шведского правительства.
Вскоре после этого премьер-министр страны Ульф Кристерссон передаст документы о присоединении Швеции правительству США.
Швеция немедленно станет 32-м членом НАТО, как только сдаст на хранение официальную документацию.
Министр промышленности страны Эбба Буш, министр рынков труда и интеграции Йохан Пехрсон и министр обороны Пол Йонсон проведут пресс-конференцию по случаю сегодняшнего решения правительства о вступлении Швеции в НАТО. Пресс-конференция была запланирована на 16:00 по местному времени, но немного задерживается, сообщает Dagens Nyheter.
Как сообщается, выступление из Вашингтона ожидается в 18 часов, а через час после этого премьер-министр Ульф Кристерссон обратится к нации.
Ранее
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в четверг сообщил, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил ему, что все страны-члены НАТО приняли протокол о вступлении и пригласили Швецию присоединиться к Североатлантическому договору. Швеция вскоре станет 32-м членом НАТО, сообщил Кристерссон.
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