Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО
Київ • УНН
Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО після того, як здала на зберігання свій документ про вступ, що ознаменувало кінець її тривалої політики позаблоковості у відповідь на російське вторгнення в Україну.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у Вашингтоні прийняв від прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона документ про приєднання Швеції до НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після цього оголосив, що Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО, пише УНН.
Офіційно – Швеція стала 32-м членом НАТО і займає законне місце за нашим столом. Вступ Швеції робить НАТО сильнішим, Швецію – безпечнішою, а весь Альянс – більш захищеним. Я з нетерпінням чекаю на можливість підняти їхній прапор у штаб-квартирі НАТО в понеділок
Доповнення
7 березня прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив йому, що всі країни-члени НАТО прийняли протокол про вступ і запросили Швецію приєднатися до Північноатлантичного договору.
Після цього уряд Швеції ухвалив рішення про вступ країни до НАТО.
Згодом прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, який перебуває у Вашингтоні, підписав документ про приєднання Швеції до НАТО для подальшої передачі уряду США.
Швеція негайно стає 32-м членом НАТО, щойно здасть на зберігання офіційну документацію.
Стокгольм відмовився від своєї політики неприєднання для більшої безпеки в межах Організації Північноатлантичного договору після вторгнення росії в Україну в 2022 році.