Швеція офіційно приєднується до НАТО
Київ • УНН
Швеція офіційно приєднується до НАТО як 32-й член Альянсу після того, як всі країни-члени НАТО прийняли її протокол про вступ.
Швеція офіційно стає 32-м членом НАТО, повідомив у четвер, 7 березня, прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон у соцмережі X, пише УНН.
Генеральний секретар НАТО Столтенберг щойно повідомив мені, що всі країни-члени НАТО прийняли наш протокол про вступ і запросили Швецію приєднатися до Північноатлантичного договору. Швеція незабаром стане 32-м членом НАТО
Тим часом Держдепартамент США повідомив, що протокол про приєднання країни до альянсу набув чинності. Таким чином Швеція стає 32 країною-членом НАТО.
Доповнення
Стокгольм відмовився від своєї політики неприєднання для більшої безпеки в межах Організації Північноатлантичного договору після вторгнення росії в Україну в 2022 році.