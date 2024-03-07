Швеция официально присоединается к НАТО

Макрон обсудил с лидерами партий помощь Украине. В оппозиции говорят, он заявил, что французской поддержке Украины "нет ограничений"

Макрон встретился с лидерами французских политических партий, чтобы заручиться большей поддержкой Украины в преддверии выборов в ЕС, удвоив призывы к увеличению военной помощи, несмотря на оппозицию со стороны некоторых партий, таких как ультраправое "Национальное объединение".