Прем'єр Швеції підписав документи про приєднання країни до НАТО
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписав документи про вступ Швеції до НАТО.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписав документ про приєднання Швеції до НАТО в четвер вдень, повідомляє SVT Nyheter, пише УНН.
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"Тоді я підписав документи про вступ Швеції до НАТО. Незабаром ми передамо їх до зовнішньополітичному відомству тут, у Вашингтоні", - сказав Крістерссон, кладучи ручку.
"Коли Держсекретар США Ентоні Блінкен отримає документ у руки, Швеція формально є членом НАТО", - зазначив внутрішньополітичний коментатор SVT Матс Кнутсон.
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Уряд Швеції ухвалив рішення про вступ до НАТО.